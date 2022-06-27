G7 близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, - ЗМІ

Країни Великої Сімки близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, яка дозволить з одного боку посилити економічний тиск на Росію, з іншого - полегшити ситуацію споживачів енергоносіїв. Про це пише The New York Times.

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"Намагаючись чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна, стримуючи економічні збитки від його вторгнення в Україну, Сполучені Штати та їх західні союзники в понеділок наближалися до угоди про введення граничних цін на російську нафту, які обмежили б доходи від викопного палива", - сказано повідомленні.

Видання пише, що багато деталей майбутньої нафтової угоди ще доведеться опрацювати, в тому числі і те, як забезпечуватимуть її виконання і чи погодяться на неї такі покупці російської нафти, як Індія.

Обмежуючи закупівельну ціну на російську нафту, західні лідери сподіваються утримати Москву від використання стрімкого зростання нафтових цін для фінансування своєї військової машини, одночасно полегшуючи страждання споживачів енергоносіїв.

"Це не стосується США, які заборонили російську нафту. Але в Європейському Союзі, який все ще купує російську нафту до припинення більшості закупівель до кінця року, це може допомогти стримати зростання цін на паливо, яке, як дехто побоюється, підірве західну коаліцію, яка досі демонструвала чудову єдність проти Росії.

Проте навіть якщо Росія погодиться продавати свою нафту за значно зниженою ціною, було далеко не зрозуміло, що будь-яка угода G7 завадить повільному та жорстокому маршу Москви щодо захоплення більшої частини східної України», — зазначає New York Times.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байдена та президент Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн у своїй спільній заяві повідомили, що продовжують працювати над скороченням доходів Росії від експорту енергоресурсів.