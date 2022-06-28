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Туреччина знайшла поклади нафти на 1 мільярд доларів
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що у двох різних нафтових свердловинах в Адані виявили "високоякісну нафту" вартістю 1 мільярд доларів. Про це повідомляє A News.
Ердоган повідомив про це, виступаючи після засідання Кабінету міністрів, а згодом підтвердив у Twitter.
"Ми виявили високоякісну нафту у двох свердловинах, де нещодавно проводили розвідку нафти в Адані. Резервна вартість нафти, яка має економічну цінність, становить приблизно 1 мільярд доларів", - написав турецький лідер.
У цей час ведуться приготування до запуску процесу видобутку нафти у 10 різних свердловинах.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, Анкара оголосила про початок укладання газопроводу на дні Чорного моря біля берегів Туреччини. Вже у першому кварталі 2023 року країна розраховує видобути з нового родовища 10 млн. кубометрів газу.
Країна має намір вкласти майже десять мільярдів доларів у проект із видобутку та транспортування 540 мільярдів кубометрів газу в Чорному морі. Зазначимо, що основна мета цих інвестицій – енергетична незалежність країни.
Справа в тому, що Туреччина планує забезпечити усю країну своїм чорноморським газом.
Джерело фото: ua.depositphotos.com