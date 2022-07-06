США обговорюють із союзниками встановлення "граничної ціни" на російську нафту на рівні $40-60, — Bloomberg

Сполучені Штати Америки разом із партнерами вивчають кілька способів знизити доходи Росії від продажу нафти. Зокрема, обговорюється обмеження нафтових цін з РФ до 40-60 доларів за барель. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

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Вашингтон із партнерами мають намір звести до мінімуму вплив таких обмежень на свою власну економіку. Світові лідери домовилися вивчити варіанти обмеження цін шляхом заборони страхування транспортних послуг, які використовуються для перевезення російської нафти та нафтопродуктів.

Сенс у тому, що обмеження не діє, якщо нафту закуповують за ціною, нижчою за узгоджену. Але конкретний поріг досі не встановлений.

За словами одного чиновника, представники адміністрації американського президента зараз проводять кілька нарад на тиждень щодо цінової межі.

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вже повідомляв, що країни "Великої Сімки" близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, яка дозволить з одного боку посилити економічний тиск на Росію, з іншого - полегшити ситуацію споживачів енергоносіїв.

Зазначимо, що нафта продовжує зростати у ціні, оскільки Саудівська Аравія та ОАЕ не можуть збільшити видобуток.

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