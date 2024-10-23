Торговля электроэнергией с ЕС: почему это выгодно для Украины

Торговля электроэнергией состоит из экспорта и импорта. Так это работает по всему миру. На открытом конкурентном едином европейском энергетическом рынке стоимость электроэнергии не постоянна и определяется на основе реальных спроса и предложения. Поэтому участники рынка конкурируют за возможность приобрести электроэнергию на выгодных условиях.

С середины марта 2022 г. украинская энергосистема заработала синхронно с энергосистемой континентальной Европы. А в конце июня того же года возобновились экспортно-импортные операции между Украиной и ее соседями.

С этого времени Украина продолжает работать над увеличением пропускной способности и строительством новых интерконнекторов с европейскими странами. Это повысит безопасность поставок электроэнергии для украинцев и будет способствовать росту обменов электроэнергией между Украиной и ЕС.

Почему торговля электроэнергией важна для Украины

В условиях войны, когда Россия не прекращает прицельно обстреливать украинскую критическую инфраструктуру, разрушая генерирующие мощности, объекты распределения и передачи электроэнергии, увеличивая дефицит электроэнергии, возможность импорта электроэнергии становится очень важной для стабилизации работы Объединенной Энергосистемы Украины. При этом следует отметить, что объемы импортируемой электроэнергии не позволяют покрыть все внутренние потребности. Почему? Потому что в настоящее время разрушено более 9 ГВт тепловой и гидрогенерации, а около 16 ГВт атомной и тепловой генерации Украины оккупировано российскими войсками. Поэтому импорт помогает покрывать дефицит электроэнергии.

Объем торговли Украины электроэнергией с европейскими странами увеличился благодаря синхронизации с энергосистемой континентальной Европы. Украина может покупать электроэнергию в случае дефицита генерации, экспортировать избыток электроэнергии собственной генерации и привлекать дополнительный денежный ресурс для проведения ремонтов и инвестирования в генерирующие мощности.

Отдельно важно упомянуть о возможности взаимной аварийной помощи. Украина уже обращалась за аварийной помощью в европейские страны после подрыва Каховской ГЭС. При необходимости аварийной помощью может воспользоваться любая страна, оперирующая на едином европейском энергорынке.

К примеру, Польша выразила готовность запустить свои тепловые электростанции (ТЭС) на собственных углях, чтобы помочь Украине с электроснабжением зимой. Молдова выразила готовность обеспечить поставку электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию". Проект предусматривает размещение на территории Молдовы генерирующих установок, которые будут использовать поставляемый Украиной природный газ для этого обмена.

Такие формы взаимодействия способствуют усилению энергетической безопасности Украины и европейского региона в целом.

Что влияет на объем торговли электроэнергией с ЕС?

Технические возможности

Технические ограничения определяют максимально возможные объемы импорта и экспорта электроэнергии. Повышение объемов торговли электроэнергией требует длительного технического тестирования и моделирования для обеспечения стабильной работы энергосистем по обе стороны границы. Важная веха была достигнута 1 декабря 2023 года, когда Украина окончательно синхронизировалась с европейской сетью, а НЭК "Укрэнерго" присоединилась к ENTSO-E. В настоящее время максимальный объем импорта составляет 1,7 ГВт и Украина ведет переговоры с европейскими операторами системы передачи об увеличении мощности для импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2,2 ГВт. Максимально возможный объем экспорта составляет 0.550 ГВт.

По данным Expro Consulting, последний раз Украина экспортировала электроэнергию в ЕС 12 мая 2024 года. В июне и июле 2024 года Украина не экспортировала электроэнергию и не планирует этого делать из-за значительного дефицита электроэнергии на внутреннем рынке.

Стоит отметить, что экспорт электроэнергии из Украины в другие страны осуществляется исключительно при условии отсутствия дефицита в украинской энергосистеме.

Политика правительства

• Это действия правительства, обусловленные потребностями и интересами Украины. Так, в течение отопительного сезона 2022-2023, Правительство Украины не разрешало продажу электроэнергии на внешние рынки из-за резкого сокращения генерирующих мощностей, вызванных российскими атаками.

• Прайс-кепы – предельные максимальные и минимальные цены, устанавливаемые Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ) на отдельных сегментах оптового рынка электроэнергии действует как предохранитель от резких колебаний цены на электроэнергию.

Цена на импортируемую электроэнергию

Цена электроэнергии на едином энергорынке не фиксирована. Он формируется несколькими переменными, влияющими на цену в определенный момент времени. То есть покупать электроэнергию на едином европейском энергорынке экономически выгодно тогда, когда цены импортируемой электроэнергии меньше цен электроэнергии на внутреннем рынке Украины.

Сезонные факторы

Погодные и природные явления, такие как солнечная и ветровая активность, прохладные воды и другие сезонные изменения могут влиять на увеличение или уменьшение производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Прозрачные рыночные аукционы

Доступ к пропускной способности межгосударственных связей для экспорта и импорта электроэнергии продается по европейским правилам на прозрачных аукционах.

До запуска совместных аукционов каждая страна выставляла доступ к межгосударственным связям с Украиной на собственном отдельном аукционе. Операторы систем распределения предоставляли доступ по разным ценам, графикам и условиям, а трейдеры должны были участвовать в двух аукционах — на экспорт из одной страны и импорт в другую.

В 2023 году НЭК "Укрэнерго" запустила платформу, на которой проводила совместные аукционы для распределения пропускной способности межгосударственных связей с системным оператором Румынии. С 2024 г. эта платформа использовалась и для проведения аукционов с Молдовой.

Общие аукционы с операторами Польши, Венгрии и Словакии с 2024 года проходят на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

Совместные межгосударственные аукционы по распределению пропускной способности обладают рядом преимуществ. Они дают всем игрокам-трейдерам справедливый доступ ко всему межгосударственного пересечения (и на экспортном, и на импортном направлениях), поэтому все участники конкурируют за весь доступный объем, а системные операторы получают справедливое распределение доходов. Кроме того, аукционы повышают эффективность рынка, уменьшая административные и операционные сложности и повышая прозрачность в процессе распределения пропускной способности. Они также способствуют лучшему определению цен, отражая фактический рыночный спрос и предложение и уменьшают возможности для злоупотребления рыночной властью.

Выводы: Почему торговля электроэнергией с ЕС выгодна Украине?

Украинские производители электроэнергии получили доступ к гигантскому европейскому рынку и его потребителям.

Внедрение лучших европейских законодательных практик открывает для украинских потребителей дополнительные возможности для более широкого выбора поставщиков, лучшего качества услуг и честных рыночных цен на электроэнергию благодаря прозрачной конкуренции.

Торговля электроэнергией с ЕС позволяет Украине усилить свою энергетическую безопасность и позволяет получить аварийную помощь.

Интеграция рынков позволяет оптимизировать использование существующих генерирующих мощностей, снизить общие системные затраты и повысить операционную эффективность. А благодаря усилению связей между сетями, координации и совместному использованию ресурсов (электроэнергии и вспомогательных услуг) повысить надежность и стабильность снабжения электроэнергии потребителям.

Участие в общем рыночном пространстве открывает Украине и доступ к современным технологическим решениям в сфере энергогенерации.

Унифицированные прозрачные правила функционирования рынка будут способствовать углублению интеграции и привлечению инвестиций в украинскую энергосистему.

Внутренний украинский рынок, работающий по общеевропейским правилам, станет более привлекательным для инвесторов.