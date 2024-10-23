Торгівля електроенергією з ЄС: чому це вигідно для України

Торгівля електроенергією складається з її експорту та імпорту. Так це працює в усьому світі. На відкритому конкурентному єдиному європейському енергетичному ринку вартість електроенергії не є сталою і визначається на основі реальних попиту та пропозиції. Тож учасники ринку конкурують за можливість придбати електроенергію на найвигідніших умовах.

З середини березня 2022 року українська енергосистема запрацювала синхронно з енергосистемою континентальної Європи. А наприкінці червня того ж року поновилися експортно-імпортні операції між Україною та її європейськими сусідами.

Відтоді Україна продовжує працювати над збільшенням пропускної спроможності та будівництвом нових інтерконекторів з європейськими країнами. Це підвищить безпеку постачання електроенергії для українців та сприятиме зростанню обмінів електроенергією між Україною та ЄС.

Чому торгівля електроенергією важлива для України

В умовах війни, коли Росія не припиняє прицільно обстрілювати українську критичну інфраструктуру, руйнуючи генеруючі потужності, об'єкти розподілу і передачі електроенергії, збільшуючи дефіцит електроенергії, можливість імпорту електроенергії стає надважливою для стабілізації роботи Об'єднаної Енергосистеми України. При цьому варто зазначити, що обсяги імпортованої електроенергії не дозволяють покрити всі внутрішні потреби. Чому? Тому що наразі зруйновано понад 9 ГВт теплової та гідро генерації, а близько 16 ГВт атомної та теплової генерації України окуповано російськими військами. Тож імпорт допомагає покривати наявний дефіцит електроенергії.

Обсяги торгівлі України електроенергією з європейськими країнами збільшилися завдяки синхронізації з енергосистемою континентальної Європи. Україна може купувати електроенергію у випадку дефіциту генерації, експортувати надлишок електроенергії власної генерації та залучати додатковий грошовий ресурс для проведення ремонтів та інвестування у генеруючі потужності.

Окремо важливо згадати про можливість взаємної аварійної допомоги. Україна вже зверталася за аварійною допомогою до європейських країн після підриву Каховської ГЕС. За необхідності, аварійною допомогою може скористатись будь-яка країна, що оперує на єдиному європейському енергоринку.

До прикладу, Польща висловила готовність запустити свої теплові електростанції (ТЕС) на власному вугіллі, щоб допомогти Україні з електропостачанням взимку. Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проєкту "газ на електроенергію". Проєкт передбачає розміщення на території Молдови генераційних установок, які використовуватимуть природний газ, що постачається Україною, для цього обміну.

Такі форми взаємодії сприяють посиленню енергетичної безпеки України та європейського регіону загалом.

Що впливає на обсяги торгівлі електроенергією з ЄС?

Технічні можливості

Технічні обмеження визначають максимально можливі обсяги імпорту та експорту електроенергії. Підвищення обсягів торгівлі електроенергією вимагає тривалого технічного тестування та моделювання, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистем по обидві сторони кордону. Важлива віха була досягнута 1 грудня 2023 року, коли Україна остаточно синхронізувалася з європейською мережею, а НЕК “Укренерго” приєдналась до ENTSO-E. Нині максимальний обсяг імпорту складає 1,7 ГВт, і Україна веде переговори з європейськими операторами системи передачі про збільшення потужності для імпорту електроенергії із 1,7 ГВт до 2,2 ГВт. Максимально можливий обсяг експорту наразі становить 0.550 ГВт.

За даними Expro Consulting, востаннє Україна експортувала електроенергію до ЄС 12 травня 2024 року. У червні та липні 2024 року Україна не експортувала електроенергію і не планує цього робити через значний дефіцит електроенергії на внутрішньому ринку.

Варто зазначити, що експорт електроенергії з України до інших країн здійснюється виключно при умові відсутності дефіциту в українській енергосистемі.

Політика уряду

• Це дії уряду, обумовлені потребами й інтересами України. Так, впродовж опалювального сезону 2022-2023, Уряд України не дозволяв продаж електроенергії на зовнішні ринки через різке скорочення генераційних потужностей спричинених російськими атаками.

• Прайс-кепи – граничні максимальні та мінімальні ціни, які встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП) на окремих сегментах гуртового ринку електроенергії діє як запобіжник від різких коливань ціни на електроенергію.

Ціна на імпортовану електроенергію

Ціна електроенергії на єдиному енергоринку не є фіксованою. Він формується кількома змінними, які впливають на ціну в певний момент часу. Тобто купувати електроенергію на єдиному європейському енергоринку економічно вигідно тоді, коли ціни імпортованої електроенергії менші за ціни електроенергії на внутрішньому ринку України.

Сезонні фактори

Погодні та природні явища, такі як сонячна та вітрова активність, прохолодні води та інші сезонні зміни, можуть впливати на збільшення або зменшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Прозорі ринкові аукціони

Доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів для експорту та імпорту електроенергії продається за європейськими правилами на прозорих аукціонах.

До запуску спільних аукціонів кожна країна виставляла доступ до міждержавних перетинів з Україною на власному окремому аукціоні. Оператори систем розподілу надавали доступ за різними цінами, графіками та умовами, а трейдери мали брати участь у двох аукціонах — на експорт з однієї країни та імпорт до іншої.

У 2023 році НЕК "Укренерго" запустило платформу, на якій проводила спільні аукціони для розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів з системним оператором Румунії. З 2024 року ця платформа використовувалась і для проведення аукціонів з Молдовою.

Спільні аукціони з операторами Польщі, Угорщини та Словаччини з 2024 року проходять на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).

Спільні міждержавні аукціони з розподілу пропускної спроможності мають низку переваг. Вони дають всім гравцям-трейдерам справедливий доступ до всього міждержавного перетину (і на експортному, і на імпортному напрямах), тож всі учасники конкурують за весь доступний обсяг, а системні оператори отримують справедливий розподіл доходів. Крім того, ці аукціони підвищують ефективність ринку, зменшуючи адміністративні та операційні складності та підвищуючи прозорість у процесі розподілу пропускної спроможності. Вони також сприяють кращому визначенню цін, відображаючи фактичний ринковий попит та пропозицію, і зменшують можливості для зловживання ринковою владою.

Висновки: Чому торгівля електроенергією з ЄС вигідна для України?

Українські виробники електроенергії отримали доступ до велетенського європейського ринку та його споживачів.

Впровадження кращих європейських законодавчих практик відкриває для українських споживачів додаткові можливості для ширшого вибору постачальників, кращої якості послуг та чесних ринкових цін на електроенергію завдяки прозорій конкуренції.

Торгівля електроенергією з ЄС дозволяє Україні посилити свою енергетичну безпеку і дає можливість отримати аварійну допомогу.

Інтеграція ринків дозволяє оптимізувати використання наявних генеруючих потужностей, знизити загальні системні витрати та підвищити операційну ефективність. А завдяки посиленню зв'язків між мережами, координації та спільному використанні ресурсів (електроенергії та допоміжних послуг), підвищити надійність і стабільність постачання електроенергії споживачам.

Участь у спільному ринковому просторі відкриває Україні й доступ до сучасних технологічних рішень у сфері електрогенерації.

Уніфіковані прозорі правила функціонування ринку сприятимуть поглибленню інтеграції та залученню інвестицій в українську енергосистему.

Внутрішній український ринок, який працюватиме за загальноєвропейськими правилами, стане більш привабливим для інвесторів.