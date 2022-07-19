Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства

Украина и Международное энергетическое агентство 19 июля подписали общую декларацию об ассоциации, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины. Церемония подписания прошла в Варшаве с участием главы ведомства Германа Галущенко и исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля.

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Присутствующая на церемонии министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва приветствовала присоединение Украины к МЭА и отметила важность опыта Украины в разработке энергетической политики сообщества.

"МЭА работает с Украиной почти два десятилетия и в эти сложные времена после неспровоцированного вторжения России мы продолжаем укреплять отношения, чтобы поддержать значительные потребности Украины в восстановлении и помочь ей построить новое энергетическое будущее", — отметил в свою очередь исполнительный директор МЭА.

По словам Бироля, Украина играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в Европе и за ее пределами, и она поставила перед собой амбициозные цели по увеличению торговли электроэнергией с Европой.

Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго Фото: Минэнерго

Отмечается, что подписание совместной декларации об ассоциации открывает новый этап многолетнего партнерства между Украиной и МЭА с целью углубления и расширения сотрудничества в сфере энергетической безопасности, зеленого перехода и мер по восстановлению.

"Солидарность становится еще важнее в эти кризисные времена. Только объединившись, мы можем противостоять российской агрессии и реализовать миссию МЭА по формированию безопасного и устойчивого энергетического будущего. Как часть Европы и кандидат в члены ЕС Украина готова активно участвовать в укреплении энергетической безопасности в регионе", - подчеркнул Галущенко.

По словам министра, после победы страна будет отстраивать свою энергосистему, применяя самые современные технологии, и в этом ей нужен опыт, поддержка и сотрудничество с МЭА.

Предусмотренная подписанной декларацией ассоциация предоставит Украине платформу для регулярного диалога с МЭА, его странами-членами, странами-кандидатами на членство и другими ассоциированными странами путем участия в заседаниях постоянных групп и комитетов МЭА, а также во встречах министров.

Украина и МЭА намерены сотрудничать в широком спектре деятельности, включая анализ энергетического рынка, восстановление энергетической системы, энергетическую безопасность, энергоэффективность, ускорение энергетических переходов, развитие устойчивой электроэнергетической системы, водород и биометан, энергетические данные и статистику.

Обе стороны обязуются сотрудничать в рамках ряда конкретных инициатив, которые будут согласовываться отдельно в совместных двухлетних программах работы.

Согласно декларации, МЭА будет придавать важное значение роли Украины как ключевого игрока в глобальном энергетическом ландшафте, что внесет большой вклад в европейскую энергетическую безопасность, в то же время способствуя глобальному продвижению к безопасному и чистому энергетическому переходу.

Обе стороны обязались прилагать все усилия, чтобы преодолеть вызовы для Украины по восстановлению, осуществляя при этом инвестиции в энергетический переход для устойчивого будущего.

Отметим, что МЭА является автономным международным органом в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Напомним, что в начале июля Украина подала заявку на вступление в саму ОЭСР.

Членами МЭА являются 31 страна – это государства Европы, а также США, Канада, Япония, Турция, Мексика, Австралия и Новая Зеландия. Странами-кандидатами являются Чили, Колумбия и Израиль.

Кроме Украины, еще 10 стран имеют статус ассоциированных - Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Аргентина, Египет, ЮАР, Таиланд, Марокко и Сингапур. Сообщество МЭА обеспечивает около 75% мирового спроса на энергию и охватывает более 5 миллиардов потребителей.