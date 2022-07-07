Зеленский требует от нефтетрейдера Vitol прекратить наконец "финансировать массовое убийство украинцев"

Президент Владимир Зеленский просит крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера – нидерландскую компанию Vitol – сообщить, когда она прекратит поставки российской нефти и таким образом перестанет "финансировать массовое убийство невиновных украинцев".

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Соответствующее письмо от имени главы украинского государства направил компании советник президента по экономике Олег Устенко, сообщают в Офисе президента, подтверждая информацию, изложенную накануне в британской газете The Guardian.

В частности, в письме представитель ОП попросил нефтетрейдера сообщить, когда он отгрузит последний баррель российской нефти и сколько именно ее будет отправлено к этой дате.

Зеленский в марте уже призывал Vitol прекратить деловые отношения с Россией. В апреле компания заявила, что объем российской нефти "существенно снизится во втором квартале, поскольку текущие контрактные обязательства уменьшатся". Также было заявлено, что компания планирует "выйти с российского рынка" и прекратить транспортировку российской нефти до конца года.

В письме Устенко отмечает, что эти обещания выполнены не были: данные, собранные международной организацией Global Witness, показали, что Vitol зафрахтовал в июне через порты России более 11 миллионов баррелей нефти, а с начала вторжения РФ в Украину 24 февраля компания зафрахтовала более 38 миллионов баррелей нефти из российских портов стоимостью примерно 3,21 миллиарда долларов.

"Vitol был крупнейшим западным трейдером перевозимой морем российской нефти после полномасштабного вторжения 24 февраля. Это наглая нажива на кровавой нефти, которая финансирует убийства мирного украинского населения", - заявил советник от имени президента.

Как отметил руководитель отдела расследования данных в Global Witness Сэм Леон, с момента вторжения Vitol являлся одним из главных западных каналов торговли России энергоносителями.

"Ничто кроме самого жесткого эмбарго на российскую нефть не остановит их наживы за счет украинского народа", - убежден он.

Помимо российской нефти, Vitol экспортирует казахстанскую нефть и нефтепродукты через российские порты. В апреле Vitol заявила, что не будет заключать никаких новых соглашений по российской нефти и нефтепродуктам.

Нефтетрейдер также имеет долю в компании "Восток Ойл" – крупном российском проекте по разработке нефти и газа в Арктике. Компания заявила, что согласилась продать свои акции и находится "в процессе завершения юридических формальностей" по этому поводу.

Отметим также, что накануне американское информагентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США вместе с партнерами изучают несколько способов снизить доходы России от продажи нефти. В частности, обсуждается ограничение цен на нефть до 40-60 долларов за баррель.

Напомним при этом, что в начале июня Европейский союз завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против РФ, который предусматривает запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов в течение восьми месяцев.

Однако под запрет не попало сырье, поставляемое по трубопроводу. Кроме того, Болгария и Хорватия получили отсрочку запрета морских поставок нефти и вакуумного газойля.