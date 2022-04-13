Vitol Group прекратит торговлю российской нефтью

Нефтетрейдер Vitol Group заявил о сокращении объемов торговли нефтью и нефтепродуктами из РФ, а к концу 2022 года он намерен полностью отказаться от сделок с российским энергоносителем. Об этом сообщает Bloomberg.

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В компании утверждают, что не будут заключать новых соглашений по российским нефтепродуктам. Последние закупки производились по ранее подписанным контрактам.

После вторжения России в Украину ее закупки были частью ранее уже подписанных контрактов.

Vitol Group — крупнейший независимый нефтетрейдер в мире.

Напомним, обе палаты Конгресса США 7 апреля одобрили законопроект о запрете импорта нефти, газа, угля и других энергоносителей из России.

А 12 апреля премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна ускорит разведку новых месторождений газа, потому что стремится сократить свою зависимость от российских энергоносителей до минимума или отказаться вовсе от импорта газа из РФ.