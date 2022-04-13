Найбільший незалежний нафтотрейдер Vitol Group припинить торгівлю російською нафтою

Нафтотрейдер Vitol Group заявив про скорочення обсягів торгівлі нафтою та нафтопродуктами з РФ, а до кінця 2022 року він має намір повністю відмовитися від угод із російським енергоносієм. Про це повідомляє Bloomberg.

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У компанії стверджують, що не укладатимуть нових угод щодо російських нафтопродуктів. Останні закупівлі проводилися за підписаними контрактами.

Після вторгнення Росії в Україну її закупівлі були частиною раніше підписаних контрактів.

Vitol Group – найбільший незалежний нафтотрейдер у світі.

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США 7 квітня схвалили законопроєкт щодо заборони імпорту нафти, газу, вугілля та інших енергоносіїв із Росії.

А 12 квітня прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна прискорить розвідку нових родовищ газу, тому що прагне скоротити свою залежність від російських енергоносіїв до мінімуму або відмовитися зовсім від імпорту газу з РФ.