Зеленський вимагає від нафтотрейдера Vitol припинити нарешті "фінансувати масове вбивство українців"

Президент Володимир Зеленський просить найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера - нідерландську компанію Vitol - повідомити, коли вона припинить постачання російської нафти й таким чином перестати "фінансувати масове вбивство невинних українців".

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Відповідного листа від імені глави української держави направив компанії радник президента з питань економіки Олег Устенко, повідомляють в Офісі президента, підтверджуючи інформацію, викладену в напередодні в британській газеті The Guardian.

Зокрема, в листі представник ОП попросив нафтотрейдера повідомити, коли він відвантажить останній барель російської нафти і скільки саме її буде відправлено до цієї дати.

Зазначається, що Зеленський в березні вже закликав Vitol припинити ділові відносини з Росією. У квітні компанія заявила, що обсяг російської нафти "суттєво знизиться у другому кварталі, оскільки поточні контрактні зобов’язання зменшаться". Також було заявлено, що компанія планує "вийти з російського ринку" та припинити транспортування російської нафти до кінця року.

Натомість в листі Устенко наголошує, що ці обіцянки виконані не були: дані, зібрані міжнародною організацією Global Witness, показали, що Vitol зафрахтував у червні через порти Росії понад 11 мільйонів барелів нафти, а з початку вторгнення РФ до України 24 лютого компанія зафрахтувала понад 38 мільйонів барелів нафти з російських портів вартістю приблизно 3,21 мільярди доларів.

"Vitol був найбільшим західним трейдером російської нафти, що перевозиться морем, після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це нахабна нажива на кривавій нафті, яка фінансує вбивства мирного українського населення", – заявив радник від імені президента.

Як зазначив керівник відділу розслідування даних у Global Witness Сем Леон, з моменту вторгнення Vitol був одним з головних західних каналів торгівлі Росії енергоносіями.

"Ніщо, крім найжорсткішого ембарго на російську нафту, не зупинить їх наживи за рахунок українського народу", – переконаний він.

Окрім російської нафти, Vitol експортує казахстанську нафту та нафтопродукти через російські порти. У квітні Vitol заявила, що не укладатиме жодних нових угод щодо російської нафти та нафтопродуктів.

Нафтотрейдер також має частку у компанії "Восток Ойл" - великому російському проекті з розробки нафти й газу в Арктиці. Компанія заявила, що погодилася продати свої акції та перебуває "в процесі завершення юридичних формальностей" щодо цього.

Зазначимо також, що напередодні американське інформагентство Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомило, що США разом із партнерами вивчають кілька способів знизити доходи Росії від продажу нафти. Зокрема, обговорюється обмеження нафтових цін до 40-60 доларів за барель.

Нагадаємо при цьому, що на початку червня Європейський союз завершив процедуру затвердження шостого пакету санкцій проти РФ, який передбачає заборону на імпорт російської нафти та нафтопродуктів. Планується, що відмова від нафти відбудеться протягом півроку, від нафтопродуктів протягом восьми місяців.

Однак під заборону не потрапила сировина, яка постачається трубопроводом. Крім цього, Болгарія та Хорватія отримали відтермінування заборони морських поставок нафти та вакуумного газойлю.