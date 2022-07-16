- Тип
- Важно
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Украина требует от мировых банкам прекратить сотрудничество с Россией в нефтяной сфере - Financial Times
Киев разослал письма крупнейшим американским и европейским банкам, в которых с объяснением своей позиции требует прекратить сотрудничество со страной-агрессором Россией в нефтяной сфере. Такие письма уже получили главы JPMorgan, HSBC, Citigroup и Crédit Agricole.
Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на экономического советника президента Украины Олега Устенко.
Если эти финучреждения не прекратят сотрудничество с РФ, то им запретят кредитовать восстановление Украины после войны. В письмах, по информации FT, Устенко отмечает, что, финансируя компании, поставляющие российскую нефть, банки "продолжают войну".
Отметим, что Устенко открыто заявил, что Минюст Украины намерен подать иск против некоторых банков в Международный уголовный суд после окончания войны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
" По моему мнению, они совершают военные преступления, потому что помогают режиму Путина таким особым образом, и поддерживают режим " , – сказал Устенко.
По информации FT , Citigroup предоставляет кредиты российской компании "Лукойл" и нефтетрейдеру Vitol, продающему российскую нефтью. JPMorgan также кредитует Vitol.
Напомним, РФ также продолжает вести "газовую войну", в частности против ЕС. При этом сам блок не может резко отказаться от российских энергоносителей. Так же ясно, что новый санкционный пакет не ограничит импорт российского газа, поскольку слишком многие страны-члены не могут быстро заменить российское голубое топливо.
Источник фото: ua.depositphotos.com