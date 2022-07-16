Украина требует от мировых банкам прекратить сотрудничество с Россией в нефтяной сфере - Financial Times

Киев разослал письма крупнейшим американским и европейским банкам, в которых с объяснением своей позиции требует прекратить сотрудничество со страной-агрессором Россией в нефтяной сфере. Такие письма уже получили главы JPMorgan, HSBC, Citigroup и Crédit Agricole.

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Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на экономического советника президента Украины Олега Устенко.

Если эти финучреждения не прекратят сотрудничество с РФ, то им запретят кредитовать восстановление Украины после войны. В письмах, по информации FT, Устенко отмечает, что, финансируя компании, поставляющие российскую нефть, банки "продолжают войну".

Отметим, что Устенко открыто заявил, что Минюст Украины намерен подать иск против некоторых банков в Международный уголовный суд после окончания войны.

" По моему мнению, они совершают военные преступления, потому что помогают режиму Путина таким особым образом, и поддерживают режим " , – сказал Устенко.

По информации FT , Citigroup предоставляет кредиты российской компании "Лукойл" и нефтетрейдеру Vitol, продающему российскую нефтью. JPMorgan также кредитует Vitol.

Напомним, РФ также продолжает вести "газовую войну", в частности против ЕС. При этом сам блок не может резко отказаться от российских энергоносителей. Так же ясно, что новый санкционный пакет не ограничит импорт российского газа, поскольку слишком многие страны-члены не могут быстро заменить российское голубое топливо.

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