Україна надіслала листи найбільшим світовим банкам з вимогою припинити співпрацю з Росією в нафтовій сфері — Financial Times

Київ розіслав листи найбільшим американським та європейським банкам, в яких з поясненням своєї позиції вимагає припинити співпрацю з країною-агресором Росією в нафтовій сфері. Такі листи вже отримали очільники JPMorgan, HSBC, Citigroup та Crédit Agricole.

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Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на економічного радника президента України Олега Устенко.

Якщо ці фінустанови не припинять співпрацю з РФ, то їм заборонять кредитувати відбудову України після завершення війни. В листах, за інформацією FT, Устенко наголошує, що, фінансуючи компаній, які постачають російську нафту, банки "продовжують війну".

Зазначимо, що Устенко відкрито заявив, що Мін’юст України має намір подати позов проти деяких банків до Міжнародного кримінального суду після закінчення війни.

"На мою думку, вони скоюють воєнні злочини, тому що допомагають режиму Путіна таким особливим чином, і підтримують режим", – сказав Устенко.

За інформацією FT, Citigroup надає кредити російській компанії "Лукойл" та нафтотрейдеру Vitol, що продає російську нафтою. JPMorgan також кредитує Vitol.

Нагадаємо, РФ також продовжує вести "газову війну", зокрема, проти ЄС. При цьому сам блок не може різко відмовитися від російських енергоносіїв. Так, же ясно, що новий санкційний пакет не обмежить імпорт російського газу, оскільки надто багато країн-членів не можуть швидко замінити російське блакитне паливо.

Джерело фото: ua.depositphotos.com