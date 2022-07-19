Україна стала асоційованим членом Міжнародного енергетичного агентства

Україна та Міжнародне енергетичне агентство 19 липня підписали спільну декларацію про асоціацію, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України. Церемонія підписання пройшла у Варшаві за участі глави відомства Германа Галущенка та виконавчого директора МЕА Фатіха Біроля.

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Присутня на церемонії міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва привітала приєднання України до МЕА та наголосила на важливості досвіду України в напрацюванні енергетичної політики спільноти.

"МЕА працює з Україною майже два десятиліття і в ці особливо складні часи після неспровокованого вторгнення Росії ми продовжуємо зміцнювати відносини, щоб підтримати значні потреби України у відновленні та допомогти їй побудувати нове енергетичне майбутнє", — зазначив своєю чергою виконавчий директор МЕА.

За словами ж Біроля, Україна відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки в Європі та за її межами, і вона поставила перед собою амбітні цілі щодо збільшення торгівлі електроенергією з Європою.

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Зазначається, що підписання спільної декларації про асоціацію відкриває новий етап багаторічного партнерства між Україною та МЕА з метою поглиблення та розширення співпраці у сфері енергетичної безпеки, зеленого переходу та заходів з відновлення.

"Солідарність стає ще важливішою в ці кризові часи. Тільки об’єднавшись, ми можемо протистояти російській агресії і реалізувати місію МЕА щодо формування безпечного та сталого енергетичного майбутнього. Як частина Європи та кандидат в члени ЄС Україна готова брати активну участь у зміцненні енергетичної безпеки в регіоні", - наголосив Галущенко.

За словами міністра, після перемоги країна буде відбудовувати свою енергосистему, застосовуючи найсучасніші технології, і в цьому їй потрібен досвід, підтримка і співпраця з МЕА.

Передбачена підписаною декларацією асоціація надасть Україні платформу для регулярного діалогу з МЕА, з його країнами-членами, країнами-кандидатами на членство та іншими асоційованими країнами шляхом участі у засіданнях постійних груп і комітетів МЕА, а також у зустрічах міністрів.

Україна та МЕА мають намір співпрацювати в широкому спектрі діяльності, включаючи аналіз енергетичного ринку, відновлення енергетичної системи, енергетичну безпеку, енергоефективність, прискорення енергетичних переходів, розвиток стійкої електроенергетичної системи, водень та біометан, енергетичні дані та статистику.

Обидві сторони зобов’язуються співпрацювати в рамках низки конкретних ініціатив, які будуть узгоджуватися окремо в спільних дворічних програмах роботи.

Згідно декларації, МЕА надаватиме вагоме значення ролі України як ключового гравця в глобальному енергетичному ландшафті, що зробить великий внесок у європейську енергетичну безпеку, водночас сприяючи глобальному поштовху до безпечного та чистого енергетичного переходу.

Обидві сторони зобов'язалися докладати усіх зусиль, щоб подолати виклики для України щодо відбудови, здійснюючи при цьому інвестиції в енергетичний перехід задля сталого майбутнього.

Зазначимо, що МЕА є автономним міжнародним органом в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку. Нагадаємо, що на початку липня Україна подала заявку на вступ до самої ОЕСР.

Членами МЕА є 31 країна - це держави Європи, а також США, Канада, Японія, Туреччина, Мексика, Австралія та Нова Зеландія. Країнами-кандидатами є Чилі, Колумбія та Ізраїль.

Окрім України, ще 10 країн мають статус асоційованих - це Китай, Індія, Бразилія, Індонезія, Аргентина, Єгипет, ПАР, Таїланд, Марокко та Сингапур. Наразі спільнота МЕА забезпечує близько 75% світового попиту на енергію і охоплює більше 5 мільярдів споживачів.