Украине хватит собственных энергоресурсов на отопительный сезон — Шмыгаль

Отопительный сезон стартовал во всех регионах Украины, кроме Херсонщины, где сохраняется более-менее теплая погода.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, готовность общин и областей к зиме стопроцентная. Премьер отметил, что сейчас работают 83% всех котельных, тепло подается до 70% жилых домов и более 80% школ, больниц и детских садов.

"Профильные министерства и ведомства контролируют ситуацию и вместе с местными властями понимают свои зоны ответственности", — добавил Шмыгаль.

Премьер-министр убеждает, что на грядущую зиму у Украины достаточно собственных энергетических ресурсов. По его словам, запасов газа в подземных хранилищах хватит для бытовых потребителей, для теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений.

Кроме того, при формировании запасов также учли потребности в работе газовых установок децентрализованной генерации.

Добавим, за прошедший отопительный сезон 2023/2024 Украина использовала 6,7 млрд кубометров газа из подземных хранилищ, и в этом году ожидается такой же уровень потребления. По данным МВФ, Украина планирует импортировать дополнительные 2-3 миллиарда кубометров газа для внутреннего потребления в отопительный сезон 2024/25 года.