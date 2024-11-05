Україні вистачить власних енергетичних ресурсів на опалювальний сезон – Шмигаль

Опалювальний сезон стартував в усіх регіонах України, окрім Херсонщини, де наразі зберігається більш-менш тепла погода.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, готовність громад та областей до зими є стовідсотковою. Прем'єр зазначив, що наразі працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків.

"Профільні міністерства та відомства контролюють ситуацію та разом з місцевою владою розуміють свої зони відповідальності", - додав Шмигаль.

Прем’єр-міністр переконує, що на прийдешню зиму Україна має достатньо власних енергетичних ресурсів. За його словами, запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, для бюджетних установ.

Крім того, при формуванні запасів також врахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації.

Додамо, протягом минулого опалювального сезону 2023/2024 Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ, і цього року очікується такий же рівень споживання. За даними МВФ, Україна планує імпортувати додаткові 2-3 мільярди кубометрів газу для внутрішнього споживання під час опалювального сезону 2024/25 року.