"Укргидроэнерго" уже полгода ожидает 200 млн евро от ЕБРР и Италии для восстановления двух ГЭС

"Укргидроэнерго" готовится к использованию 200 млн. евро, поступления которых ожидают в рамках кредитного соглашения между Европейским банком реконструкции и развития и правительством Италии.

Об этом сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго" за результатами встречи ее гендиректора Игоря Сироты с послом Италии в Украине Карло Формоза.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили поддержку восстановления украинской гидроэнергетики в рамках кредитного соглашения между ЕБРР и правительством Италии, предусматривающим выделение 200 млн евро для восстановления ГЭС "Укргидроэнерго", поврежденных в результате российских ракетных обстрелов.

Карло Формоза подтвердил готовность Италии оказать финансовую поддержку поврежденным украинским ГЭС и активно способствовать реализации проектов по восстановлению.

По словам Сироты, восстановление уничтоженной инфраструктуры критически важно для обеспечения энергетической безопасности Украины.

"Мы ценим поддержку стран, которые нам помогают в столь сложные времена", — подчеркнул глава "Укргидроэнерго".

Напомним, 17 февраля "Укргидроэнерго" и ЕБРР подписали кредитное соглашение по финансированию проекта "Аварийное восстановление гидроэлектростанций".

Кредит ЕБРР также был поддержан параллельным льготным кредитом на сумму €100 млн от правительства Италии.

Кредитные средства будут направлены на закупку критического оборудования для Днепровской и Среднеднепровской гидроэлектростанций, а также на предоставление экстренной поддержки ликвидности ЧАО "Укргидроэнерго" для обеспечения устойчивости работы компании.