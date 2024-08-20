"Укргідроенерго" вже пів року очікує 200 млн євро від ЄБРР та Італії для відновлення двох ГЕС

"Укргідроенерго" готується до використання 200 млн євро, надходження яких очікують у рамках кредитної угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку та урядом Італії.

Про це повідомила пресслужба "Укргідроенерго" за результатами зустрічі її гендиректора Ігоря Сироти з послом Італії в Україні Карло Формоза.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили підтримку відновлення української гідроенергетики в рамках кредитної угоди між ЄБРР й урядом Італії, що передбачає виділення 200 млн євро для відновлення ГЕС "Укргідроенерго", пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів.

Як повідомляється Карло Формоза підтвердив готовність Італії надати фінансову підтримку пошкодженим українським ГЕС і активно сприяти реалізації проєктів з відновлення.

За словами Сироти, відновлення знищеної інфраструктури критично важливе для забезпечення енергетичної безпеки України.

"Ми цінуємо підтримку країн, які нам допомагають у такі складні часи", - підкреслив голова "Укргідроенерго".

Нагадаємо, 17 лютого "Укргідроенерго" та ЄБРР підписали кредитну угоду щодо фінансування проєкту "Аварійне відновлення гідроелектростанцій".

Позика ЄБРР також була підтримана паралельною пільговою позикою на суму €100 млн від уряду Італії.

Кредитні кошти будуть спрямовані на закупівлю критичного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також на надання екстреної підтримки ліквідності ПрАТ "Укргідроенерго" для забезпечення стійкості роботи компанії.