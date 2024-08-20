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"Укргідроенерго" вже пів року очікує 200 млн євро від ЄБРР та Італії для відновлення двох ГЕС

"Укргідроенерго" вже пів року очікує 200 млн євро від ЄБРР та Італії для відновлення двох ГЕС
Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота зустрівся з послом Італії в Україні Карло Формоза. Фото: uhe.gov.ua

"Укргідроенерго" готується до використання 200 млн євро, надходження яких очікують у рамках кредитної угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку та урядом Італії. 

Про це повідомила пресслужба "Укргідроенерго" за результатами зустрічі її гендиректора Ігоря Сироти з послом Італії в Україні Карло Формоза.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили підтримку відновлення української гідроенергетики в рамках кредитної угоди між ЄБРР й урядом Італії, що передбачає виділення 200 млн євро для відновлення ГЕС "Укргідроенерго", пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів.

Як повідомляється Карло Формоза підтвердив готовність Італії надати фінансову підтримку пошкодженим українським ГЕС і активно сприяти реалізації проєктів з відновлення.

За словами Сироти, відновлення знищеної інфраструктури критично важливе для забезпечення енергетичної безпеки України.

"Ми цінуємо підтримку країн, які нам допомагають у такі складні часи", - підкреслив голова "Укргідроенерго".

Нагадаємо, 17 лютого "Укргідроенерго" та ЄБРР підписали кредитну угоду щодо фінансування проєкту "Аварійне відновлення гідроелектростанцій".

Позика ЄБРР також була підтримана паралельною пільговою позикою на суму €100 млн від уряду Італії. 

Кредитні кошти будуть спрямовані на закупівлю критичного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також на надання екстреної підтримки ліквідності ПрАТ "Укргідроенерго" для забезпечення стійкості роботи компанії. 

Автор:
Світлана Манько