В Киеве и области - аварийные отключения, в Донецкой области - обесточенны населенные пункты

Ночью российские оккупанты нанесли удар по северным областям, в т.ч. в Киевской области. В Минэнерго рассказали, что повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано.

Но из-за технологических нарушений 5 тысяч потребителей в Киеве и области оказались без электроэнергии. Сейчас большинство из них заживлено.

В Донецкой области из-за обстрела обесточены 5 населенных пунктов. Таким образом без электроэнергии находятся 5,3 тыс. потребителей.

Из-за атак оккупантов без света остается часть жителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В Николаевской области из-за погодных условий обесточены 6 населенных пунктов.

За сутки энергетики вернули свет до 10,6 тысячи потребителей, в частности, в прифронтовых областях.

Как вчера сообщило Минэнерго, из-за ночных обстрелов повреждена энергетическая инфраструктура в Украине.

В частности, на Львовщине из-за падения обломков ударного БПЛА частично обесточен 1 населенный пункт.

Также из-за обстрелов без света оказались жители Николаевской и Днепропетровской области.

За сутки энергетикам удалось вернуть свет для 30,4 тысяч украинцев.

Напомним, в результате массированной атаки страны-агрессора РФ по Украине в ночь на 18 мая зафиксировано попадание и повреждение объектов энергетической инфраструктуры. Из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области.