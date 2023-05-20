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В Киеве и области - аварийные отключения, в Донецкой области - обесточенны населенные пункты
Ночью российские оккупанты нанесли удар по северным областям, в т.ч. в Киевской области. В Минэнерго рассказали, что повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано.
Но из-за технологических нарушений 5 тысяч потребителей в Киеве и области оказались без электроэнергии. Сейчас большинство из них заживлено.
В Донецкой области из-за обстрела обесточены 5 населенных пунктов. Таким образом без электроэнергии находятся 5,3 тыс. потребителей.
Из-за атак оккупантов без света остается часть жителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Николаевской области из-за погодных условий обесточены 6 населенных пунктов.
За сутки энергетики вернули свет до 10,6 тысячи потребителей, в частности, в прифронтовых областях.
Как вчера сообщило Минэнерго, из-за ночных обстрелов повреждена энергетическая инфраструктура в Украине.
В частности, на Львовщине из-за падения обломков ударного БПЛА частично обесточен 1 населенный пункт.
Также из-за обстрелов без света оказались жители Николаевской и Днепропетровской области.
За сутки энергетикам удалось вернуть свет для 30,4 тысяч украинцев.
Напомним, в результате массированной атаки страны-агрессора РФ по Украине в ночь на 18 мая зафиксировано попадание и повреждение объектов энергетической инфраструктуры. Из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области.