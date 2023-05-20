У Києві та області - аварійні відключення, на Донеччині - знеструмлені населені пункти

Вночі російські окупанти завдали удару по північних областях, зокрема. на Київщині. У Міненерго розповіли, що пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Втім через технологічні порушення 5 тисяч споживачів у Києві та області опинилися без електроенергії. Наразі більшість з них заживлено.

У Донецькій області через обстріл знеструмлено 5 населених пунктів. Таким чином без електроенергії знаходяться 5,3 тис споживачів.

Через атаки окупантів без світла залишається частина жителів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

На Миколаївщині через погодні умови знеструмлені 6 населених пунктів.

За добу енергетики повернули світло до 10,6 тисяч споживачів, зокрема, в прифронтових областях.

Як вчора повідомило Міненерго, через нічні обстріли пошкоджена енергетична інфраструктура в Україні.

Зокрема, на Львівщині через падіння уламків ударного БпЛА частково знеструмлено 1 населений пункт.

Також через обстріли без світла опинилися жителі Миколаївської і Дніпропетровської області.

За добу енергетикам вдалося повернути світло для 30,4 тисячі українців.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки країни-агресора РФ по Україні в ніч на 18 травня зафіксовано влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині.