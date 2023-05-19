Окупанти активно готуються до курортного сезону: віджимають готелі на Азовському узбережжі

Із понад 600 баз відпочинку у Кирилівці Запорізької області російські загарбники зайняли третину. У частині розселили військових, інші розграбували, а на деяких вистачає нахабства вести туристичний бізнес.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, наразі росіяни розповсюджують об’яви про пошук персоналу: починаючи від прибиральниць і закінчуючи директорами. Але ніхто з місцевих мешканцівне хоче працювати на окупантів.

Також загарбники активно вивозять з готелів та баз відпочинку курортних Бердянська, Приморська та Кирилівки побутову техніку та меблі, залишаючи після себе бруд та голі стіни.

Федоров наголосив, що законним власникам необхідно якнайшвидше повідомити про захоплення майна до правоохоронних органів України.

"А всі ми маємо показати світу справжнє обличчя злодіїв-окупантів, щоб в майбутньому відшкодувати збитки, відновити території і разом перетворити наше узбережжя на курорт європейського рівня", - підкреслив Федоров.

Зауважимо, російські військові почали прискіпливіше перевіряти всі цивільні авто на блокпостах, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Крім того, загарбники створили маневрені групи Росгвардії, щоб боротися з партизанським рухом на тимчасово окупованих територіях півдня України.