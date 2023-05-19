Оккупанты активно готовятся к курортному сезону: отжимают отели на Азовском побережье

Из более чем 600 баз отдыха в Кирилловке Запорожской области российские захватчики заняли треть. В части расселили военных, другие разграбили, а на некоторых хватает наглости вести туристический бизнес.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, россияне распространяют объявления о поиске персонала: начиная от уборщиц и заканчивая директорами. Но никто из местных жителей не хочет работать на оккупантов.

Также захватчики активно вывозят из гостиниц и курортных баз отдыха Бердянска, Приморска и Кирилловки бытовую технику и мебель, оставляя после себя грязь и голые стены.

Федоров подчеркнул, что законным владельцам необходимо как можно быстрее сообщить о захвате имущества в правоохранительные органы Украины.

"А все мы должны показать миру настоящее лицо воров-оккупантов, чтобы в будущем возместить ущерб, восстановить территории и вместе превратить наше побережье в курорт европейского уровня", - подчеркнул Федоров.

Заметим, российские военные начали более тщательно проверять все гражданские авто на блокпостах, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, захватчики создали маневренные группы Росгвардии, чтобы бороться с партизанским движением на временно оккупированных юго-восточных территориях Украины.