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В первую неделю мая нефть резко подешевела: что ждет украинских водителей на АЗС
Стремительное снижение цен на нефть уже сказалось на котировках бензина и дизтоплива в ЕС. На этой неделе ожидается снижение оптовых цен и в Украине. Эксперты прогнозируют, что во второй половине недели цены станут снижаться и на стелах. Тем временем автогаз на АЗС продолжит дешеветь из-за профицита на рынке и снижения оптовых цен в портах на юге Украины.
Главным фактором наибольшего снижения цен на нефть за последние три месяца стало то, что риск эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС снижается, поскольку обе стороны рассматривают возможность переговоров. Другим фактором, обусловившим удешевление нефти, стало резкое увеличение запасов в США. На фоне этого ФРС оставила процентные ставки без изменений, что сдержит экономику крупнейшего потребителя нефти в мире.
По состоянию на вечер пятницы 3 мая по сравнению со 2 мая цена эталонной марки Brent снизилась на $0,71 за баррель до $82,96 за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate подешевела $0,84 за баррель до $78,11 за баррель. За неделю снижение цен на эти марки нефти составило 7%.
Страны ОПЕК, а также их союзники еще не начали официальных консультаций по продолжению добровольного сокращения добычи нефти после того, как в июне одно из соглашений, предусматривающее сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки, перестанет действовать. Однако по данным СМИ вполне вероятным является продление этого соглашения до конца года.
После пасхальных праздников сети АЗС снизят цену на бензин и дизель.
В первую неделю мая оптовые цены на бензин и дизтопливо снижались. По данным консалтинговой компании "НафтоРынок" по состоянию на пятницу 3 мая по сравнению с 26 апреля средняя цена дизтоплива в опте при поставке автотранспортом снизилась на 1,15 грн/л до 43,31 грн/л. Нисходящая динамика оптовых цен берет начало с 8 апреля, за это время дизтопливо подешевело в среднем на 2,81 грн/л. Котировки дизеля в Европе по Северо-Западным и Средиземноморским базисам за неделю снизились на 4,7-5,9% или на $38-46/т до $742-760/т соответственно.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Средняя оптовая стоимость бензина А-92 в опте по состоянию на 3 мая, по сравнению с 26 апреля, снизилась на 1,49% или на 72 коп./л до 47,51 грн/л. Бензин А-95 за неделю подешевел в опте на 1,11% или на 56 коп./л до 49,7 грн/л.
В пятницу ряд сетей АЗС ввели акционные предложения, которые уменьшили среднюю стоимость всех видов топлива. Сеть АЗС Ukrnafta в рамках акции с 3 по 6 мая снизила стоимость всей линейки топлива на 3 грн/л до 51,99 грн/л для бензина А-95 и дизтоплива. Также стеллы для всех посетителей снизили в сетях VST, RLS и другие сети.
Однако фактическое снижение цен пока коснулось только дизтоплива, тогда как цена бензина продолжила расти. В частности, SOCAR увеличила стоимость линейки бензинов на 1,00 грн/л, UPG – на 0,60 грн/л, “БРСМ-Нафта” – 0,20-0,50 грн/л, Amic – 0,20-2,30. грн/л в зависимости от региона, Avantage7, Marshal, Mango и Neftek – 0,50 грн/л, BVS – 1,00-2,00 грн/л. В то же время, стоимость дизтоплива уменьшилась на 1,00 грн/л в сети Prime и на 0,50-0,70 грн/л на отдельных станциях Amic.
В итоге средняя цена бензина А-95 по Украине на 3 мая составляет 55,24 грн/л, а стоимость дизтоплива — 53,09 грн/л.
Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, который занимается оптовой торговлей топливом, считает, что снижение цен на стелах АЗС начнется после окончания празднования Пасхи. По его мнению, бензин и дизтопливо на АЗС до конца недели подешевеют на 1 грн/л.
Бизнесмен отмечает, что разблокирование границы с Польшей и повышение грузопотока через западные границы Украины несколько повысило потребление топлива на АЗС. Однако из-за традиционного спада перевозок во время празднования Пасхи оценить прирост можно будет уже ближе к середине мая.
Автогаз на АЗС будет дешеветь из-за профицита на рынке
По данным "НафтоРынка" после разблокирования границы с Польшей существенно увеличились поступления автомобильных партий пропан-бутана из стран Балтии. На фоне этого во второй половине апреля Энергетическая таможня осуществила дополнительную проверку и запросы по поставкам сжиженного газа в мае 2023 года из стран Балтии (Литвы и Латвии) и Польши.
В третьей декаде апреля автоимпорт LPG увеличился до 72 газовоза в сутки по сравнению с 49 в течение 11-20 апреля, а стоимость поступлений автогаза автомобильными партиями уменьшилась до $663/т в течение 21-30 апреля на границе по сравнению с $687/т во второй декаде апреля, и $721/т за период с 21 по 31 марта 2024 года.
На внутреннем рынке на торгах Украинской энергетической биржи 1 мая газ украинского производства подешевел на 960 грн/тонна до 40 222 грн/тонна по сравнению с 24 апреля. По данным "НафтоРынка" один из крупных украинских производителей на торгах, которые состоятся 8 мая, предложит к продаже 1,5 тыс. т сжиженного газа по стартовой цене 40 482 грн/тонна.
Средняя цена предложений торговых компаний на условиях самовывоза во второй половине прошлой недели снизилась на 510 грн/т до 40259 грн/т по состоянию на 3 мая.
В западных областях цены колебались в пределах 38 400-40 300 грн/т ($705-745/т без налогов). Средний показатель уменьшился в течение 2-3 мая на 434 грн/т до 39 008 грн/т ($718/т без налогов) на условиях самовывоза. На юге газ по дунайским базисам предлагают по 38700-40000 грн/тонна. Также есть предложения с отгрузкой на следующей неделе по 36000 грн/т за ресурс с высоким содержанием бутана, и 39000 грн/т на пропан.
На АЗС автогаз тоже подешевел. На всех станциях Ukrnafta автогаз снизился на 50 коп./л до 25,49 грн/л, а на АЗС Avantage7 в ряде областей цену снизили на 50 коп./л до 25,45 грн/л.
Днепровская сеть VostokGaz снизила цену на 50 коп./л до 25,99 грн/л ($912/т без налогов), николаевский Kvorum – до 26,48 грн/л, ZOG в Запорожской области – до 27,50 грн/л. В Ивано-Франковской области сеть VT Petroleum снизила стоимость LPG уменьшена на 1 грн/л до 26,50 грн/л.
В целом средняя цена LPG на АЗС в Украине снизилась в течение 2-3 мая на 9 коп./л до 27,24 грн/л. Соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 на АЗС составляет 49,3%
Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан ожидает, что на этой неделе автогаз продолжит дешеветь в опте и на АЗС. На оптовом рынке пропан-бутан подешевеет в пределах 1 тысячи грн/тонна, в то время как на АЗС снижение составит до 50 коп./л.
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95 грн/л
|Дизпальное грн/л
|Автогаз грн/л
|OKKO
|59,99
|57,49
|28,99
|WOG
|59,99
|57,49
|28,98
|Socar
|61,99
|59,99
|28,99
|Motto
|52,98
|50,98
|25,98
|БРСМ-Нефть
|53,29
|51,49
|24,99
Данные: приложения сетей АЗС.