В первую неделю мая нефть резко подешевела: что ждет украинских водителей на АЗС

Стремительное снижение цен на нефть уже сказалось на котировках бензина и дизтоплива в ЕС. На этой неделе ожидается снижение оптовых цен и в Украине. Эксперты прогнозируют, что во второй половине недели цены станут снижаться и на стелах. Тем временем автогаз на АЗС продолжит дешеветь из-за профицита на рынке и снижения оптовых цен в портах на юге Украины.

Главным фактором наибольшего снижения цен на нефть за последние три месяца стало то, что риск эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС снижается, поскольку обе стороны рассматривают возможность переговоров. Другим фактором, обусловившим удешевление нефти, стало резкое увеличение запасов в США. На фоне этого ФРС оставила процентные ставки без изменений, что сдержит экономику крупнейшего потребителя нефти в мире.

По состоянию на вечер пятницы 3 мая по сравнению со 2 мая цена эталонной марки Brent снизилась на $0,71 за баррель до $82,96 за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate подешевела $0,84 за баррель до $78,11 за баррель. За неделю снижение цен на эти марки нефти составило 7%.

Страны ОПЕК, а также их союзники еще не начали официальных консультаций по продолжению добровольного сокращения добычи нефти после того, как в июне одно из соглашений, предусматривающее сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки, перестанет действовать. Однако по данным СМИ вполне вероятным является продление этого соглашения до конца года.

После пасхальных праздников сети АЗС снизят цену на бензин и дизель.

В первую неделю мая оптовые цены на бензин и дизтопливо снижались. По данным консалтинговой компании "НафтоРынок" по состоянию на пятницу 3 мая по сравнению с 26 апреля средняя цена дизтоплива в опте при поставке автотранспортом снизилась на 1,15 грн/л до 43,31 грн/л. Нисходящая динамика оптовых цен берет начало с 8 апреля, за это время дизтопливо подешевело в среднем на 2,81 грн/л. Котировки дизеля в Европе по Северо-Западным и Средиземноморским базисам за неделю снизились на 4,7-5,9% или на $38-46/т до $742-760/т соответственно.

Средняя оптовая стоимость бензина А-92 в опте по состоянию на 3 мая, по сравнению с 26 апреля, снизилась на 1,49% или на 72 коп./л до 47,51 грн/л. Бензин А-95 за неделю подешевел в опте на 1,11% или на 56 коп./л до 49,7 грн/л.

В пятницу ряд сетей АЗС ввели акционные предложения, которые уменьшили среднюю стоимость всех видов топлива. Сеть АЗС Ukrnafta в рамках акции с 3 по 6 мая снизила стоимость всей линейки топлива на 3 грн/л до 51,99 грн/л для бензина А-95 и дизтоплива. Также стеллы для всех посетителей снизили в сетях VST, RLS и другие сети.

Однако фактическое снижение цен пока коснулось только дизтоплива, тогда как цена бензина продолжила расти. В частности, SOCAR увеличила стоимость линейки бензинов на 1,00 грн/л, UPG – на 0,60 грн/л, “БРСМ-Нафта” – 0,20-0,50 грн/л, Amic – 0,20-2,30. грн/л в зависимости от региона, Avantage7, Marshal, Mango и Neftek – 0,50 грн/л, BVS – 1,00-2,00 грн/л. В то же время, стоимость дизтоплива уменьшилась на 1,00 грн/л в сети Prime и на 0,50-0,70 грн/л на отдельных станциях Amic.

В итоге средняя цена бензина А-95 по Украине на 3 мая составляет 55,24 грн/л, а стоимость дизтоплива — 53,09 грн/л.

"На этой неделе цены на АЗС будут идти строго вниз, учитывая динамику цен в опте. Сети АЗС сильно поспешили увеличивая цену на бензин на АЗС. Скидки к Пасхе в пределах 3-4 грн/л показали, на какой шаг назад потенциально могут пойти операторы АЗС". Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НафтоРынок"

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, который занимается оптовой торговлей топливом, считает, что снижение цен на стелах АЗС начнется после окончания празднования Пасхи. По его мнению, бензин и дизтопливо на АЗС до конца недели подешевеют на 1 грн/л .

"Топливо будет дешеветь медленнее, чем оно дорожало. Сейчас рынок слабый, но я думаю, что после праздников мы увидим движение цен вниз. Я ожидаю снижение цен на стелах АЗС на бензин и дизтопливо в пределах 1 грн/л, поскольку сильно просел оптовый рынок". Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Бизнесмен отмечает, что разблокирование границы с Польшей и повышение грузопотока через западные границы Украины несколько повысило потребление топлива на АЗС. Однако из-за традиционного спада перевозок во время празднования Пасхи оценить прирост можно будет уже ближе к середине мая.

Автогаз на АЗС будет дешеветь из-за профицита на рынке

По данным "НафтоРынка" после разблокирования границы с Польшей существенно увеличились поступления автомобильных партий пропан-бутана из стран Балтии. На фоне этого во второй половине апреля Энергетическая таможня осуществила дополнительную проверку и запросы по поставкам сжиженного газа в мае 2023 года из стран Балтии (Литвы и Латвии) и Польши.

В третьей декаде апреля автоимпорт LPG увеличился до 72 газовоза в сутки по сравнению с 49 в течение 11-20 апреля, а стоимость поступлений автогаза автомобильными партиями уменьшилась до $663/т в течение 21-30 апреля на границе по сравнению с $687/т во второй декаде апреля, и $721/т за период с 21 по 31 марта 2024 года.

На внутреннем рынке на торгах Украинской энергетической биржи 1 мая газ украинского производства подешевел на 960 грн/тонна до 40 222 грн/тонна по сравнению с 24 апреля. По данным "НафтоРынка" один из крупных украинских производителей на торгах, которые состоятся 8 мая, предложит к продаже 1,5 тыс. т сжиженного газа по стартовой цене 40 482 грн/тонна.

Средняя цена предложений торговых компаний на условиях самовывоза во второй половине прошлой недели снизилась на 510 грн/т до 40259 грн/т по состоянию на 3 мая.

В западных областях цены колебались в пределах 38 400-40 300 грн/т ($705-745/т без налогов). Средний показатель уменьшился в течение 2-3 мая на 434 грн/т до 39 008 грн/т ($718/т без налогов) на условиях самовывоза. На юге газ по дунайским базисам предлагают по 38700-40000 грн/тонна. Также есть предложения с отгрузкой на следующей неделе по 36000 грн/т за ресурс с высоким содержанием бутана, и 39000 грн/т на пропан.

На АЗС автогаз тоже подешевел. На всех станциях Ukrnafta автогаз снизился на 50 коп./л до 25,49 грн/л, а на АЗС Avantage7 в ряде областей цену снизили на 50 коп./л до 25,45 грн/л.

Днепровская сеть VostokGaz снизила цену на 50 коп./л до 25,99 грн/л ($912/т без налогов), николаевский Kvorum – до 26,48 грн/л, ZOG в Запорожской области – до 27,50 грн/л. В Ивано-Франковской области сеть VT Petroleum снизила стоимость LPG уменьшена на 1 грн/л до 26,50 грн/л.

В целом средняя цена LPG на АЗС в Украине снизилась в течение 2-3 мая на 9 коп./л до 27,24 грн/л. Соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 на АЗС составляет 49,3%

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан ожидает, что на этой неделе автогаз продолжит дешеветь в опте и на АЗС. На оптовом рынке пропан-бутан подешевеет в пределах 1 тысячи грн/тонна, в то время как на АЗС снижение составит до 50 коп./л.

"На следующей неделе в опте ожидаем незначительное снижение цены из-за профицита на рынке и удешевления морского импорта с юга. Есть вероятность того, что это снижение цены быстро закончится из-за увеличения спроса в связи с сезоном потребления и возможным его ростом из-за увеличения разрыва в цене бензина и автогаза". Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 59,99 57,49 28,99 WOG 59,99 57,49 28,98 Socar 61,99 59,99 28,99 Motto 52,98 50,98 25,98 БРСМ-Нефть 53,29 51,49 24,99

Данные: приложения сетей АЗС.