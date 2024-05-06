В перший тиждень травня нафта різко здешевшала: що чекає українських водіїв на АЗС

Стрімке зниження цін на нафту вже позначилося на котируваннях бензину та дизпального в ЄС. На цьому тижні очікується зниження гуртових цін і в Україні. Експерти очікують, що в другій половині тижня ціни почнуть знижуватися і на стелах. Тим часом автогаз на АЗС продовжить дешевшати через профіцит на ринку та зниження гуртових цін в портах на півдні України.

Головним чинником найбільшого зниження цін на нафту за останні три місяці, стало те, що ризик ескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС знижується, оскільки обидві сторони розглядають можливість переговорів. Іншим фактором, що зумовив здешевшання нафти, стало різке збільшення запасів в США. На фоні цього ФРС залишила відсоткові ставки без змін, що стримуватиме економіку найбільшого споживача нафти у світі.

Станом на вечір п'ятниці 3 травня порівняно з 2 травня ціна еталонну марку Brent знизилась на $0,71 за барель до $82,96 за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate здешевшала $0,84 за барель до $78,11 за барель. За тиждень зниження цін на ці марки нафти склало до 7%.

Країни ОПЕК, а також їх союзники ще не почали офіційних консультацій щодо продовження добровільного скорочення видобутку нафти після того, як в червні одна з угод, котра передбачає скорочення на 2,2 млн барелів на добу перестане діяти. Проте за даними ЗМІ цілком ймовірним є продовження цієї угоди до кінця року.

Після великодніх свят мережі АЗС знизять ціну на бензин та дизель

В перший тиждень травня гуртові ціни на бензин та дизпаливо знижувались. За даними консалтингової компанії “НафтоРинок” станом на п’ятницю 3 травня порівняно з 26 квітня середня ціна дизпального в гурті при постачанні автотранспортом знизилась на 1,15 грн/л до 43,31 грн/л. Низхідна динаміка гуртових цін бере початок з 8 квітня, за цей час дизпаливо подешевшало в середньому на 2,81 грн/л. Котирування дизелю у Європі за Північно-західними та Середземноморськими базисами за тиждень знизились на 4,7-5,9% або на $38-46/т до $742-760/т відповідно.

Середня гуртова вартість бензину А-92 в гурті станом на 3 травня порівняно з 26 квітня знизилась на 1,49% або на 72 коп./л до 47,51 грн/л. Бензин А-95 за тиждень здешевшав в гурті на 1,11% або на 56 коп./л до 49,7 грн/л.

В п’ятницю низка мереж АЗС запровадила акційні пропозиції, які зменшили середню вартість усіх видів пального. Мережа АЗС Ukrnafta в рамках акції з 3 по 6 травня знизила вартість усієї лінійки пального буде знижена на 3 грн/л, до 51,99 грн/л для бензину А-95 та дизпалива. Також стели для усіх відвідувачів знизили в мережах VST, RLS та інші мережі.

Проте фактичне зниження цін поки торкнулось лише дизпального, тоді як ціна бензину продовжила рости. Зокрема SOCAR збільшили вартість лінійки бензинів на 1,00 грн/л, UPG – на 0,60 грн/л, “БРСМ-Нафта” – 0,20-0,50 грн/л, Amic – 0,20-2,30 грн/л залежно від регіону, Avantage7, Marshal, Mango та Neftek – 0,50 грн/л, BVS – 1,00-2,00 грн/л. Водночас вартість дизпального зменшилася на 1,00 грн/л в мережі Prime та на 0,50-0,70 грн/л на окремих станціях Amic.

У підсумку середня ціна бензину А-95 по Україні станом на 3 травня складає 55,24 грн/л, а вартість дизпалива — 53,09 грн/л.

"На цьому тижні ціни на АЗС йтимуть строго вниз з огляду на динаміку цін в гурті. Мережі АЗС сильно поспішили збільшуючи ціну на бензин на АЗС. Знижки до Великодня в межах 3-4 грн/л показали на який крок назад потенційно можуть піти оператори АЗС". Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок"

Засновник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін, який торгує пальним в гурті, вважає, що зниження цін на стелах АЗС розпочнеться після закінчення святкування Великодня. На його думку, бензин та дизпаливо на АЗС до кінця тижня здешевшають на 1 грн/л .

"Здешевшання пального буде відбуватися повільніше ніж здорожчання. Зараз ринок слабкий, але я думаю після свят ми побачимо рух цін донизу. Я очікую зниження цін на стелах АЗС на бензин та дизпальне в межах 1 грн/л, оскільки сильно просів гуртовий ринок". Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Бізнесмен зазначає, що розблокування кордону з Польщею та підвищення вантажопотоку через західні кордони України дещо підвищило споживання палива на АЗС. Проте через традиційний спад перевезень під час святкування Великодня оцінити приріст можна буде вже ближче до середини травня.

Автогаз на АЗС дешевшатиме через профіцит на ринку

За даними “НафтоРинку” після розблокування кордону з Польщею суттєво збільшились надходження автомобільних партій пропан-бутану з країн Балтії. На фоні цього у другій половині квітня Енергетична митниця Держмитслужби здійснила додаткову перевірку та запити щодо постачань скрапленого газу у травні 2023 з країн Балтії (Литви та Латвії) та Польщі.

В третій декаді квітня автоімпорт LPG збільшився до 72 газовози на добу, порівняно з 49 протягом 11-20 квітня, а вартість надходжень автогазу автомобільними партіями зменшилася до $663/т протягом 21-30 квітня на кордоні, порівняно з $687/т у другій декаді квітня, та $721/т за період з 21 по 31 березня 2024.

На внутрішньому ринку на торгах “Української енергетичної біржі” 1 травня газ українського виробництва подешевшав на 960 грн/тонна до 40 222 грн/тонна порівняно з 24 квітня. За даними “НафтоРинку” один з великих українських виробників на торгах, які відбудуться 8 травня запропонує до продажу 1,5 тис. т скрапленого газу за стартовою ціною 40482 грн/тонна.

Середня ціна пропозицій торговельних компаній на умовах самовивозу у другій половині минулого тижня зменшилася на 510 грн/т до 40259 грн/т станом на 3 травня.

В західних областях ціни коливалися в межах 38400-40300 грн/т ($705-745/т без податків). Середній показник зменшився протягом 2-3 травня на 434 грн/т до 39008 грн/т ($718/т без податків) на умовах самовивозу. На півдні, газ за дунайськими базисами пропонують по 38700-40000 грн/тонна. Також наявні пропозиції відвантаженням наступного тижня по 36000 грн/т за ресурс з високим вмістом бутану, та 39000 грн/т на пропан.

На АЗС автогаз також дешевшав. На всіх станціях Ukrnafta автогаз знизився на 50 коп./л, до 25,49 грн/л, а на АЗС Avantage7 у низці областей ціну зменшили на 50 коп./л до 25,45 грн/л.

Дніпровська мережа VostokGaz знизила ціну на 50 коп./л до 25,99 грн/л ($912/т без податків), миколаївський Kvorum – до 26,48 грн/л, ZOG в Запорізькій області – до 27,50 грн/л. На Івано-Франківщині мережа VT Petroleum знизила вартість LPG зменшено на 1 грн/л до 26,50 грн/л.

Загалом середня ціна LPG на АЗС в Україні зменшилася протягом 2-3 травня на 9 коп./л до 27,24 грн/л. Співвідношення середньої вартості літра скрапленого газу до А-95 на АЗС становить 49,3%

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан очікує, що на цьому тижні автогаз продовжить дешевшати в гурті та на АЗС. На гуртовому ринку пропан-бутан подешевшає в межах 1 тисячі грн/тонна, тоді як на АЗС зниження складе до 50 коп./л.

"На наступному тижні в опті очікуємо незначне зниження ціни через профіцит на ринку і здешевлення морського імпорту з півдня. Є вірогідність того, що це зниження ціни швидко закінчиться через збільшення попиту у зв'язку з сезоном споживання і можливим його ростом через збільшення розриву в ціні бензину й автогазу". Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 59,99 57,49 28,99 WOG 59,99 57,49 28,98 Socar 61,99 59,99 28,99 Motto 52,98 50,98 25,98 БРСМ-Нафта 53,29 51,49 24,99

Дані: застосунки мереж АЗС.