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В результате ночных обстрелов энергосеть Украины получили повреждения
По состоянию на 12 июля украинские электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет. Однако ночью россияне снова атаковали территорию Украины, из-за чего энергосеть страны получила незначительные повреждения.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
В результате вражеского обстрела в Черкасской области были повреждены энергосети и технологические нарушения. Энергетики вынуждены были применить отключение нескольких линий электропередачи, но потребителей удалось оставить со светом.
Из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами прифронтовых территорий обесточены 8 населенных пунктов в Запорожской области и 6 населенных пунктов – в Херсонской. Также без света остается часть потребителей в Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также энергетики заживили почти все населенные пункты, обесточенные ранее из-за грозового шторма. Без света остается только один населенный пункт в Сумской области.
Напомним, в ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Киев и Черкасскую область дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры. На месте возник пожар, который удалось ликвидировать. От атаки пострадали два человека — их с ожогами доставили в больницу.
В Воздушных силах сообщили, что всего оккупанты выпустили 15 дронов-камикадзе. Согласно сообщению, 11 дронов были уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток".