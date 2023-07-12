Внаслідок нічного обстрілу енергомережа України зазнала пошкоджень

Станом на 12 липня українські електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає. Проте вночі росіяни знов атакувати територію України, через що енергомережа країни зазнала незначних пошкоджень.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Внаслідок ворожого обстрілу в Черкаській області були пошкодження енергомережі та технологічні порушення. Енергетики змушені були застосувати вимкнення кількох ліній електропередачі, але споживачів вдалося залишити із світлом.

Через постійні обстріли російськими окупантами прифронтових територій, знеструмлювалися 8 населених пунктів у Запорізькій області та 6 населених пунктів – у Херсонській. Також без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Також енергетики заживили майже всі населені пункти, знеструмлені раніше через грозовий шторм. Без світла залишається лише 1 населений пункт у Сумській області.

Нагадаємо, в ніч на 12 липня російські окупанти атакували Київ і Черкаську область дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку наразі вдалося ліквідувати. Від атаки постраждали двоє людей — їх з опіками доправили до лікарні.

В Повітряних силах повідомили, що загалам окупанти випустили 15 дронів-камікадзе. Згідно з повідомленням, 11 дронів було знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід".