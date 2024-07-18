В Украине возобновили внеплановые проверки качества горючего на АЗС: первая состоялась в Ровенской области

Специалисты отдела государственного рыночного надзора Государственной экологической инспекции (ГЭИ) провели в Ровенской области первую в условиях военного положения внеплановую проверку качества горючего на АЗС.

Об этом сообщила пресс-служба Госэкоинспекции.

Отмечается, что первую в Украине проверку качества горючего с начала российского полномасштабного вторжения провели вблизи поселка Гоща Ровенской области.

"16 июля 2024 года специалисты отдела государственного рыночного надзора ГЭИ Полесского округа начали внеплановое мероприятие в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 24 Закона Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции", а именно осуществление внеплановой проверки по обращению потребителя (пользователя) соответствующей продукции касательно ненадлежащего качества горючего А-95-Евро5 –Е 5", — говорится в сообщении.

В ГЭИ объяснили, что такие внеплановые проверки возобновили недавно в связи с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета министров Украины от 07 ноября 2023 г. № 1167 в Постановление КМУ № 303 "О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения".

Происходить внеплановые проверки в период военного положения могут, в частности, при наличии угрозы, что оказывает значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства.

В ГЭИ отметили, что о результатах работы экоинспекторов будет сообщено дополнительно.

Напомним, в сентябре 2023 года эксперты Института потребительских экспертиз проверили качество бензина А-95 в 19 АЗС-сетях Украины – от общенациональных до региональных.

В пробах, отобранных у 7 брендов, были обнаружены отклонения от действующих нормативов. Показатели еще 6 компаний эксперты внесли в зону риска, поскольку они балансируют на пределе допустимых нормативов. В число сетей, чье топливо соответствует стандарту "Евро-5" с запасом прочности, попали ОККО, SOCAR и WOG.

Также добавим, что Кабинет министров восстановил требования к качеству горючего, согласно которым оно должно отвечать экологическим стандартам "Евро-5". В 2022 году в связи с полномасштабным вторжением РФ правительство временно разрешило использование топливных стандартов "Евро-4" и "Евро-3" для стабилизации ситуации на рынке топлива.

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