В Україні відновили позапланові перевірки якості пального на АЗС: перша відбулась на Рівненщині

Спеціалісти відділу державного ринкового нагляду Державної екологічної інспекції (ДЕІ) провели на Рівненщині першу в умовах воєнного стану позапланову перевірку якості пального на АЗС.

Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції.

Зазначається, що першу в Україні перевірку якості пального з початку російського повномасштабного вторгнення провели поблизу селища Гоща на Рівненщині.

"16 липня 2024 року фахівці відділу державного ринкового нагляду ДЕІ Поліського округу розпочали позаплановий захід відповідно до підпункту 2 пункту 1 ст. 24 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", а саме здійснення позапланової перевірки за зверненням споживача (користувача) відповідної продукції щодо неналежної якості пального А-95-Євро5 –Е 5", - йдеться в повідомленні.

В ДЕІ пояснили, що такі позапланові перевірки відновили нещодавно у зв’язку зі змінами, внесеними Постановою Кабінету міністрів України від 07 листопада 2023 р. № 1167 до Постанови КМУ № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану".

Відбуватися позапланові перевірки протягом періоду воєнного стану можуть, зокрема, за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

В ДЕІ зазначили, що про результати роботи екоінспекторів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у вересні 2023 року експерти Інституту споживчих експертиз перевірили якість бензину А-95 у 19 АЗС-мереж України – від загальнонаціональних до регіональних.

У пробах, відібраних у 7 брендів, було виявлено відхилення від чинних нормативів. Показники ще 6 компаній експерти занесли у зону ризику, оскільки вони балансують на граничній межі допустимих нормативів. До мереж, чиє пальне відповідає стандартові "Євро-5 з запасом міцності, потрапили ОККО, SOCAR та WOG.

Також додамо, що Кабінет міністрів відновив вимоги до якості пального, згідно з якими воно має відповідати екологічним стандартам "Євро-5". У 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ, уряд тимчасово дозволив використання паливних стандартів "Євро-4" та "Євро-3" для стабілізації ситуації на ринку палива.

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