В "Укрэнерго" предупредили о стремительном увеличении потребления электроэнергии

Сегодня, 8 января, Диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" было зафиксировано значительное увеличение потребления электроэнергии. В промежутке с 13:00 до 14:00 уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня – пятницы, 5 января, на 13,4%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что причина этого - начало рабочей недели и сильное похолодание во всех регионах Украины. Кроме того, в южном регионе постепенно возобновляется энергоснабжение потребителей, которые были обесточены из-за непогоды.

Как объясняют в компании, такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции. Оборудование все еще восстанавливается после массированных ракетных атак минувшей зимой, и нагрузка может привести к технологическим нарушениям.

В "Укрэнерго" просят соблюдать простые правила рационального использования электроприборов в течение дня.

Что нужно сделать, чтобы помочь энергосистеме в сложных условиях:

выключите "лишний" свет в помещениях;

не включайте дома сразу несколько мощных приборов (например, бойлер, стиральную машину и утюг). А на работе, в обеденный перерыв, не включайте вместе чайник и микроволновку;

выключите кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортна;

извлеките зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили ваши гаджеты.

В компании напомнили, что каждый может помочь работать в энергосистеме сбалансированно и призвали потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, Укргидрометцентр предупреждал, что погодные условия на территории Украины 7-9 января значительно ухудшатся из-за вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

"В течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25° мороза), в южной части до 7-15° мороза", - подчеркнули в Гидрометцентре.

По оценкам синоптика Наталки Диденко, в течение 8 января и ночью 9 января сложная погода с осадками и опасными метеоявлениями сохранится в центре, на юге, востоке и западе Украины. 9 января еще будет холодно, а 10 января мороз ослабеет.

Также ранее сообщалось, что в декабре-2023 из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии – это привело к возникновению дефицита в украинской энергосистеме.

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