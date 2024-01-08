В "Укренерго" попередили про стрімке збільшення споживання електроенергії

Сьогодні, 8 січня, Диспетчерським центром НЕК "Укренерго" було зафіксовано значне збільшення споживання електроенергії. У проміжку з 13:00 до 14:00 рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня - п’ятниці, 5 січня, на 13,4%.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У повідомленні йдеться, що причиною цього є початок робочого тижня і сильне похолодання в усіх регіонах України. Крім того, у південному регіоні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, які були знеструмлені через негоду.

Як пояснюють в компанії, таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції. Обладнання все ще відновлюється після масованих ракетних атак минулої зими, і навантаження може призвести до технологічних порушень.

В "Укренерго" просять дотримуватися простих правил раціонального використання електроприладів упродовж дня.

Що потрібно зробити, щоб допомогти енергосистемі в складних умовах:

вимкніть "зайве" світло в приміщеннях;

не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску). А на роботі, в обідню перерву, не вмикайте разом чайник та мікрохвильову піч;

вимкніть кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна;

витягніть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші ґаджети.

В компанії нагадали, що кожен може допомогти працювати енергосистемі збалансовано і закликали споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попереджав, що погодні умови на території України 7-9 січня значно погіршаться через вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

"Впродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу", - підкреслили в Гідрометцентрі.

За оцінками синоптика Наталки Діденко, впродовж 8 січня та вночі 9 січня складна погода із опадами та небезпечними метеоявищами втримається у центрі, на півдні, сході та заході України. 9 січня ще буде холодно, а 10 січня мороз послабшає.

Також раніше повідомлялося, що у грудні-2023 через похолодання збільшилося споживання електроенергії - це призвело до виникнення дефіциту в українській енергосистемі.

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