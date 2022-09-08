Верховный суд вернул на новое рассмотрение дела о штрафах АМКУ "Зеонбуда" и "ДТЭК Западэнерго"

Верховный суд 6 сентября решил вернуть на повторное рассмотрение в суды первой инстанции два дела, которые касались злоупотребления монопольным положением ООО "Зеонбуд" и "ДТЭК Западэнерго".

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Как отмечают в Антимонопольном комитете, Верховный суд пришел к выводу, что решения судов предыдущих инстанций об отмене решений АМКУ в отношении этих компаний необоснованны.

Следовательно, суды во время нового рассмотрения дел должны будут повторно дать оценку всем обстоятельствам, установленным комитетом, и заново оценить доводы АМКУ о наличии правонарушений в действиях компаний.

14 декабря 2020 года комитет оштрафовал "Зеонбуд" на 25,725 миллиона гривен за злоупотребление монопольным положением при предоставлении услуг по трансляции телепрограмм общенациональных каналов в цифровом формате DVB-T2. Компанию также обязали прекратить нарушение.

"Зеонбуд" обжаловал решение в суде, и тот отменил решение АМКУ. Апелляционный суд также подтвердил эту отмену. В то же время Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу комитета по этому делу и отменил решения, принятые предыдущими инстанциями в пользу "Зеонбудая". Отмечается, что уже после этого решения Верховного суда от 6 сентября "Зеонбуд" уплатил штраф в полном объеме.

Напомним при этом, что Совет национальной безопасности и обороны еще в марте 2021 года, как сообщал ее секретарь Алексей Данилов, решил провести проверку провайдера "Зеонбуд" и ликвидировать его монополию. Однако о дальнейших действиях на этот счет не сообщалось.

В свою очередь, на следующий день после решения о вышеуказанном штрафе, 15 декабря 2020 года, АМКУ оштрафовал и группу ДТЭК в составе двух компаний на 275,2 миллиона гривен за злоупотребление монопольным положением на Бурштынском энергоострове.

"ДТЭК Западэнерго" не уплатило штраф и обжаловало решение комитета в судебном порядке. Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд признали решение комитета недействительным "на основании недоказанности правонарушения". В ответ АМКУ также обратился с кассационной жалобой в Верховный суд, которая была частично удовлетворена, а решение предыдущих судов отменено.

В комитете подчеркивают, что и при повторных рассмотрениях этих дел будут прилагать максимальные усилия, чтобы доказать правомерность своей позиции.

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