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Енергетика
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Верховний суд повернув на новий розгляд справи щодо штрафів АМКУ "Зеонбуда" та "ДТЕК Західенерго"

Верховний суд повернув на новий розгляд справи щодо штрафів АМКУ "Зеонбуда" та "ДТЕК Західенерго"
Фото: Depositphotos

Верховний суд 6 вересня вирішив повернути на повторний розгляд до судів першої інстанції дві справи, що стосувалися зловживання монопольним становищем ТОВ "Зеонбуд" та "ДТЕК Західенерго".

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Як зазначають в Антимонопольному комітеті, Верховний суд дійшов висновку, що рішення судів попередніх інстанцій про скасування рішень АМКУ щодо цих компаній є необґрунтованими.

Відтак суди під час нового розгляду справ повинні будуть повторно надати оцінку всім обставинам встановленим комітетом та заново оцінити доводи АМКУ про наявність правопорушень у діях компаній.

14 грудня 2020 року комітет оштрафував "Зеонбуд" на 25,725 мільйона гривень за зловживання монопольним становищем під час надання послуг з трансляції телепрограм загальнонаціональних каналів у цифровому форматі DVB-T2. Товариство також зобов’язали припинити порушення.

"Зеонбуд" оскаржив рішення в суді, і той скасував рішення АМКУ. Апеляційний суд також підтвердив це скасування. Водночас Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу комітету у цій справі та скасував рішення, прийняті попередніми інстанціями на користь "Зеонбуду". Зазначається, що вже після цього рішення Верховного суду від 6 вересня "Зеонбуд" сплатив штраф в повному обсязі.

Нагадаємо при цьому, що Рада національної безпеки та оборони ще у березні 2021 року, як повідомляв її секретар Олексій Данілов, вирішила провести перевірку провайдера "Зеонбуд" та ліквідувати його монополію. Однак про подальші дії з цього приводу не повідомлялося.

В свою чергу, наступного дня після рішення про зазначений вище штраф, 15 грудня 2020 року, АМКУ оштрафував і групу ДТЕК у складі двох компаній на 275,2 мільйона гривень за зловживання монопольним становищем на Бурштинському енергоострові.

"ДТЕК Західенерго" не сплатило штраф та оскаржило рішення комітету у судовому порядку. Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд визнали рішення комітету недійсним "на підставі недоведеності правопорушення". У відповідь АМКУ також звернувся з касаційною скаргою до Верховного суду, яку було частково задоволено, а рішення попередніх судів скасовано.

В комітеті підкреслюють, що й під час повторних розглядів цих справ докладатимуть максимальних зусиль, щоб довести правомірність своєї позиції.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов