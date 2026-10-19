Заправиться без кассира, но остаться без кофе: почему АЗС могут лишиться от 30 до 60% доходов

Российские дроны системно атакуют украинские АЗС, и топливные сети научились работать под тревогами: персонал идет в укрытие, а водитель заправляется сам через приложение или QR-код на колонке. Горючее продается, но магазин и кафе в это время закрыты. Именно кофе, хот-доги и сопутствующие товары формируют основной заработок сетей. Dilo разбиралось, как АЗС адаптируются к обстрелам и чем за это придется заплатить.

Как АЗС научились работать под тревогами

С апреля по август российские дроны атаковали украинские АЗС не менее 250 раз . Полноценно защитить сотни разбросанных по регионам объектов невозможно, поэтому сети ищут способы работать в условиях постоянной угрозы.

Главным инструментом адаптации стало самообслуживание. Во время тревоги персонал уходит в укрытие, но АЗС не останавливается: водитель сканирует QR-код на колонке или заказывает горючее в приложении и оплачивает его без участия оператора. Так могут заправиться и обычные клиенты и критический транспорт, имеющий контракты с сетями.

Сами технологии не новые. В OKKO сервис OKKO PAY доступен круглосуточно на всех колонках 411 АЗК сети. У WOG аналогичный сервис работает уже около девяти лет. По данным компании, он действует даже под влиянием РЭБ и без мобильной связи через Wi-Fi АЗК. В сентябре сеть запустила еще полностью автоматическую заправку, во время которой система сама распознает автомобиль.

Поменялась роль этих сервисов. По словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, последние два месяца крупные сети активно объясняют в соцсетях, как заправиться без оператора.

Представитель одной из топливных сетей, согласившийся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности, описывает модель своей компании так. Сеть использует софт, показывающий приближающиеся к АЗС и офисам дроны, хотя в это время сбоит. Во время "красных" тревог, когда угроза самая высокая, заправки не работают. Во время "желтых" водитель может заправиться самостоятельно, но магазины закрыты.

В то же время, большие сети не спешат переходить на полностью "холодные" АЗС без персонала. В OKKO отмечают, что такой потребности пока не видят, хотя технически готовы к автономной работе никогда. В WOG тоже говорят, что автоматизированные сервисы дополняют работу команды, а не заменяют ее. Параллельно сеть защищает станции физически: в течение двух месяцев укрытия и защитные габионы получат более 250 АЗК, прежде всего на востоке страны и в городах, наиболее страдают от дронов.

Сколько стоит заправка без магазина

Самообслуживание спасает продажу горючего, но не магазин и кафе. А именно они за последние годы стали ключевым источником заработка сетей. В OKKO нетопливный сегмент формирует около 30% маржи автозаправочных комплексов, а компания вкладывает более $120 млн. в новый формат заправок с кухнями. "Укрнафта" за два года более чем вдвое нарастила продажи кофе, готовой пищи и сопутствующих товаров. Сети все активнее конкурируют именно сервисом: качество горючего у основных игроков практически выровнялось, а маржинальность кофе и еды значительно выше.

Сиренко говорит, что нетопливные товары формируют от 30 до 60% заработка сетей АЗС. Широта диапазона объясняется тем, что разные компании зависят от этого сегмента по-разному. Давление усиливается и со стороны горючего. По словам Сиренко, сети долго пытались не переходить психологическую отметку 100 грн/л для непремиальных марок бензина и дизеля, хотя оптовые цены сейчас лихорадит. Поэтому маржа на основных марках уменьшалась, и роль кофе и хот-догов в финансовом результате только росла.

Оценить потери в цифрах пока невозможно. Режим "желтых" тревог появился только в августе-сентябре, так что в результатах третьего квартала этого эффекта еще не будет видно. Чтобы посчитать убытки, нужно время, но направление уже понятно.

Есть ли проблемы с персоналом на АЗС

Оценки участников рынка расходятся относительно того, стали ли обстрелы причиной оттока персонала.

"У нас проблема: люди боятся работать на АЗС, и мы переходим на безоператорные АЗС, где потребитель сможет заправляться самостоятельно, без участия персонала", – рассказал представитель еще одной топливной сети на условиях анонимности.

В другой компании ситуацию оценивают противоположно: массовых увольнений нет, люди как работали, так и работают. Сиренко о массовом оттоке персонала из АЗС тоже не слышал. По его словам, проблемы с кадрами могут носить точечный характер и касаться сетей, по которым бьют чаще всего.

Статистика рынка труда подтверждает, что системного кризиса нет. По данным Work.ua, в сентябре 2026 года на сайте была 841 вакансия на АЗК по сравнению с 1 160 годом ранее, то есть на 27,5% меньше. Конкуренция соискателей за одну вакансию при этом ощутимо возросла. robota.ua также не фиксирует резкого скачка: в январе-сентябре количество вакансий на АЗС держалось в пределах 1,2-1,45 тыс. в месяц.

В то же время есть два сигнала, что ситуация неоднородна. Первый – зарплаты растут. По данным robota.ua, среднее предложение работодателей увеличилось с 12,7 тыс. грн. в январе до 16,2 тыс. грн. в сентябре, примерно на 28%. Work.ua фиксирует рост медианной зарплаты в вакансиях сегмента на 21% за год, до 23 тыс. грн, в то время как средняя зарплата на рынке в целом выросла на 16%. Второй сигнал — в прифронтовых Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях конкуренция за вакансии на АЗК заметно ниже, чем на западе страны или Киеве.

Связывать эти тенденции непосредственно с обстрелами преждевременно, предостерегает CEO robota.ua Валерий Решетняк: для этого требуется дополнительный анализ. Скорее всего, кадровая проблема существует, но носит локальный характер.

Часть сетей может не пережить кризис

Сиренко считает, что тяжелее всего придется игрокам, которые не инвестировали в развитие. Он называет это эволюцией рынка: на одном только горючем долго продержаться не удастся. Обстрелы могут ускорить и другую трансформацию. По мнению эксперта, Украина постепенно может прийти в западную модель АЗС без заправщиков, а часть нетопливных продаж обеспечат вендинговые аппараты с кофе и снеками.

Так что обстрелы не просто заставляют АЗС прятать персонал в укрытие. Они ускоряют смену бизнес-модели, к которой рынок и так двигался: горючее приносит все меньше, а борьба за клиента смещается в сервис. Парадокс в том, что именно сервис труднее всего сохранить под тревогами. И насколько болезненным для сетей окажется четвертый квартал, будет зависеть от того, как часто и надолго придется закрывать магазины.