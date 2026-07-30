От продаж бензина до сервиса: почему АЗК инвестируют в кафе и кухни

Для украинских АЗК кофе, готовые блюда и магазины постепенно становятся не менее важными, чем продажа горючего. Крупные сети активно инвестируют в развитие нетопливного бизнеса: OKKO вкладывает более $120 млн. в новый формат заправок, Ukrnafta расширяет гастрономическое направление и наращивает продажи, а WOG уже давно развивает фуд-сервис. Главной причиной является более высокая доходность этого сегмента по сравнению с реализацией бензина и дизеля. Delo.ua рассказывает, как нетопливный бизнес меняет украинские АЗК.

Зачем АЗК расширяет сервис для клиентов

Нетопливный сегмент украинских АЗК развивается уже не первый год. Инвестировать в кафе, кухни и магазины отдельные сети начали еще до полномасштабного вторжения, однако после 2022 года это направление приобрело еще большее значение. На фоне сокращения потребления горючего, утраты части рынка и конфигураций в структуре спроса компании активно развивают нетопливные сервисы, чтоб диверсифицировать источники доходов.

Глава правления Ukrnafta Богдан Кукура объясняет эту трансформацию изменением роли автозаправочной станции. По его словам, клиенты ожидают от АЗК не только качественного горючего, но и полноценного сервиса во время поездки. Поэтому запуск линейки готовых блюд компания рассматривает не как расширение ассортимента, а как закономерный этап развития формата.

Похожую тенденцию отмечают и у OKKO. По словам вице-президента компании по маркетингу Василия Дмитрива, по итогам первых месяцев 2026 года только треть клиентов посещает АЗК исключительно за горючим. Остальные пользуются также или только нетопливными сервисами, например кафе, магазином или зарядными станциями для электромобилей.

Фактически украинские АЗК постепенно переходят от модели продажи горючего к сервисному формату, где выбор клиента все больше зависит от кафе, магазина, зарядной инфраструктуры и других услуг.

Сколько зарабатывают на нетопливных товарах

Компании по-разному раскрывают результаты нетопливного бизнеса: одни отчитываются о выручке, другие — о марже или прибыли. Несмотря на разную методологию, все показатели свидетельствуют о возрастании роли этого сегмента.

Это подтверждают и данные крупнейших игроков рынка. В OKKO нетопливный сегмент уже формирует около 30% маржи автозаправочных комплексов. В WOG еще до полномасштабной войны на него приходилось около пятой части прибыли, а компания планировала увеличить этот показатель до 30%. В SOCAR нетопливный бизнес обеспечивает около 15% выручки, тогда как Ukrnafta за последние два года более чем вдвое увеличила продажи кофе, готовой пищи и других сопутствующих товаров.

Хотя эти показатели нельзя сравнивать напрямую из-за разной методологии расчета, они демонстрируют общий тренд: нетопливный сегмент становится все более важным источником доходов и одним из ключевых направлений развития крупных сетей АЗК.

Что меняется на заправках

Часть прироста продаж связана не только с увеличением спроса, но и с расширением самих сетей. К примеру, в случае Ukrnafta значительную часть прироста обеспечило расширение сети. В 2024 году компания взяла под управление сеть Glusco, а в 2025 году завершила приобретение украинского бизнеса Shell. На сегодняшний день Ukrnafta управляет 663 автозаправочными станциями, поэтому с увеличением количества АЗК закономерно растет и общая выручка от нетопливных товаров и сервисов.

В то же время, крупные сети активно инвестируют и в развитие самого формата обслуживания. Например: новый автозаправочный комплекс OKKO в Гатном под Киевом, где компания открыла кухню открытого типа для приготовления блюд на глазах у клиентов. Также компания ввела собственную систему Smart Kitchen, разрабатываемую более года. По данным компании, это позволило на 20% сократить время выдачи заказов и на 35% снизить списание продукции.

По словам вице-президента OKKO по маркетингу и развитию Василия Дмитрива, компания объединила в одном формате решения, ранее тестируемые отдельно. Такой подход стал ответом на то, что все чаще клиенты воспринимают АЗК не только как место заправки автомобиля, но и как пространство для быстрого отдыха, питания или других сопутствующих услуг.

Конкуренция переходит от горючего к сервису

Главной причиной развития фуд-сервиса является его значительно более высокая доходность по сравнению с продажей горючего, считает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Если доля нетопливного сегмента в общем выручке сетей пока остается относительно небольшой, то в структуре прибыли его роль значительно весомее благодаря более высокой маржинальности кофе, готовой пищи и сопутствующих товаров.

По словам эксперта, в большинстве европейских стран фуд-зоны на АЗК менее развиты и обычно ограничиваются кофе, выпечкой или снеками. В Украине качество топлива в основных сетях практически выровнялось, поэтому компании все активнее конкурируют сервисом и гастрономическим предложением.

Лидерами этого направления Куюн называет OKKO, WOG и Ukrnafta. По его словам, OKKO сделала ставку на широкий ассортимент и собственное производство продуктов, WOG развивает формат быстрого питания, а Ukrnafta запускает партнерские проекты, в частности, линейку блюд с известным украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко.

В то же время, кофе остается одним из самых привлекательных продуктов для АЗК не только из-за высокой наценки, но и из-за минимальных потерь от списания, тогда как готовые блюда имеют ограниченный срок реализации. Конкуренция между крупными сетями АЗК все больше переходит из топливных колонок в кафе, магазины и зоны сервиса. Для операторов это способ повысить доходность, а для водителей – еще один критерий выбора заправки.