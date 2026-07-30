Від продажу бензину до сервісу: чому АЗК інвестують у кафе та кухні

Для українських АЗК кава, готові страви та магазини поступово стають не менш важливими, ніж продаж пального. Великі мережі активно інвестують у розвиток непаливного бізнесу: OKKO вкладає понад $120 млн у новий формат заправок, Ukrnafta розширює гастрономічний напрям і нарощує продажі, а WOG уже давно розвиває фуд-сервіс. Головною причиною є вища прибутковість цього сегмента порівняно з реалізацією бензину та дизеля. Delo.ua розповідає, як непаливний бізнес змінює українські АЗК.

Навіщо АЗК розширюють сервіс для клієнтів

Непаливний сегмент українських АЗК розвивається вже не перший рік. Інвестувати в кафе, кухні та магазини окремі мережі почали ще до повномасштабного вторгнення, однак після 2022 року цей напрям набув ще більшого значення. На тлі скорочення споживання пального, втрат частини ринку та змін у структурі попиту компанії активніше розвивають непаливні сервіси, щоб диверсифікувати джерела доходів.

Голова правління Ukrnafta Богдан Кукура пояснює цю трансформацію зміною ролі автозаправної станції. За його словами, клієнти очікують від АЗК не лише якісного пального, а й повноцінного сервісу під час подорожі. Саме тому запуск лінійки готових страв компанія розглядає не як розширення асортименту, а як закономірний етап розвитку формату.

Схожу тенденцію відзначають і в OKKO. За словами віцепрезидента компанії з маркетингу Василя Дмитріва, за підсумками перших місяців 2026 року лише третина клієнтів відвідує АЗК виключно за пальним. Решта користується також або лише непаливними сервісами, як-от кав'ярнею, магазином чи зарядними станціями для електромобілів.

Фактично українські АЗК поступово переходять від моделі продажу пального до сервісного формату, де вибір клієнта дедалі більше залежить від кафе, магазину, зарядної інфраструктури та інших послуг.

Скільки заробляють на непаливних товарах

Компанії по-різному розкривають результати непаливного бізнесу: одні звітують про виручку, інші — про маржу або прибуток. Попри різну методологію, всі показники свідчать про зростання ролі цього сегмента.

Це підтверджують і дані найбільших гравців ринку. В OKKO непаливний сегмент уже формує близько 30% маржі автозаправних комплексів. У WOG ще до повномасштабної війни на нього припадало близько п'ятої частини прибутку, а компанія планувала збільшити цей показник до 30%. У SOCAR непаливний бізнес забезпечує близько 15% виручки, тоді як Ukrnafta за останні два роки більш ніж удвічі наростила продажі кави, готової їжі та інших супутніх товарів.

Хоча ці показники не можна порівнювати напряму через різну методологію розрахунку, вони демонструють спільний тренд: непаливний сегмент стає дедалі важливішим джерелом доходів і одним із ключових напрямів розвитку великих мереж АЗК.

Що змінюється на заправках

Частина приросту продажів пов'язана не лише зі збільшенням попиту, а й із розширенням самих мереж. Наприклад, у випадку Ukrnafta значну частину приросту забезпечило розширення мережі. У 2024 році компанія взяла під управління мережу Glusco, а у 2025-му завершила придбання українського бізнесу Shell. Станом на сьогодні Ukrnafta керує 663 автозаправними станціями, тому зі збільшенням кількості АЗК закономірно зростає і загальна виручка від непаливних товарів та сервісів.

Водночас великі мережі активно інвестують і в розвиток самого формату обслуговування. Для прикладу: новий автозаправний комплекс OKKO у Гатному під Києвом, де компанія відкрила кухню відкритого типу для приготування страв на очах у клієнтів. Також компанія запровадила власну систему Smart Kitchen, яку розробляли понад рік. За даними компанії, це дало змогу на 20% скоротити час видачі замовлень і на 35% зменшити списання продукції.

За словами віцепрезидента OKKO з маркетингу та розвитку Василя Дмитріва, компанія об'єднала в одному форматі рішення, які раніше тестувала окремо. Такий підхід став відповіддю на те, що дедалі частіше клієнти сприймають АЗК не лише як місце для заправки автомобіля, а й як простір для швидкого відпочинку, харчування чи інших супутніх послуг.

Конкуренція переходить від пального до сервісу

Головною причиною розвитку фуд-сервісу є його значно вища прибутковість порівняно з продажем пального, вважає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Якщо частка непаливного сегмента в загальному виторзі мереж поки що залишається відносно невеликою, то в структурі прибутку його роль значно вагоміша завдяки вищій маржинальності кави, готової їжі та супутніх товарів.

За словами експерта, в більшості європейських країн фуд-зони на АЗК менш розвинені й зазвичай обмежуються кавою, випічкою чи снеками. В Україні ж якість пального в основних мережах практично вирівнялася, тому компанії дедалі активніше конкурують сервісом і гастрономічною пропозицією.

Лідерами цього напряму Куюн називає OKKO, WOG та Ukrnafta. За його словами, OKKO зробила ставку на широкий асортимент і власне виробництво продуктів, WOG розвиває формат швидкого харчування, а Ukrnafta запускає партнерські проєкти, зокрема лінійку страв із відомим українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.

Водночас кава залишається одним із найпривабливіших продуктів для АЗК не лише через високу націнку, а й через мінімальні втрати від списання, тоді як готові страви мають обмежений термін реалізації. Саме тому конкуренція між великими мережами АЗК дедалі більше переходить із паливних колонок у кафе, магазини та зони сервісу. Для операторів це спосіб підвищити прибутковість, а для водіїв — ще один критерій вибору заправки.