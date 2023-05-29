16 тысяч гривен для ветеранов: в правительстве сообщили о донаборе на получение помощи

В Украине открыли донабор заявок в проекте по поддержке ветеранов войны, которые получили инвалидность I или II группы в результате боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Отмечается, что дополнительно получить пособие смогут 2100 человек. Подать заявку можно через сервис е-Ветеран.

Тем, кто уже прошел процесс регистрации на проект и получил средства, не нужно регистрироваться еще раз.

А лицам, у которых возникали технические или банковские ошибки с подачей заявления, следует убедиться, что ошибки успешно устранены, проверить данные и отправить заявление повторно. Снова зарегистрироваться нужно и в случае смены номера банковского счета IBAN.

Как уточнили в Минветеранов, существуют следующие типичные ошибки:

не удалось правильно подписать и отправить заявление;

допущена ошибка в ФИО при формировании электронной цифровой подписи;

банковский счет, указанный в заявлении, открыт не в гривневой валюте;

истек срок банковской карты, указанной в заявлении;

заявитель не является владельцем международного банковского счета IBAN, указанного им в заявлении;

международный банковский счет IBAN был введен с ошибкой;

банковская карта заблокирована собственником по разным причинам;

установлен лимит на банковскую карту в сумме меньше выплаты в размере 4 тыс. гривен.

Напомним, второй этап проекта Минветеранов и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны стартовал 22 марта. Программа предусматривает предоставление одним платежом на банковский счет по 4 тыс. грн в месяц. Выплаты производятся в течение четырех месяцев независимо от получения лицом других видов помощи.

Проект распространяется на совершеннолетних граждан Украины, которым в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.