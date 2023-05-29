16 тисяч гривень для ветеранів: в уряді повідомили про донабір на отримання допомоги

В Україні відкрили донабір заявок у проєкті з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність І або ІІ групи внаслідок бойових дій. Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Зазначається, що додатково отримати грошову допомогу зможуть 2100 осіб. Подати заявку можна через сервіс е-Ветеран.

Тим, хто вже пройшов процес реєстрації на проєкт та отримав кошти, не потрібно реєструватися ще раз.

А особам, у яких виникали технічні або банківські помилки з подачею заяви, варто пересвідчитися, що помилки успішно усунені, перевірити дані та надіслати заяву повторно. Знову реєструватися потрібно й у разі зміни номера банківського рахунку IBAN.

Як уточнили в Мінветеранів, існують такі типові помилки:

не вдалося правильно підписати та надіслати заяву;

допущено помилку в ПІБ при формуванні електронного цифрового підпису;

банківський рахунок, вказаний в заяві, відкритий не в гривневій валюті;

закінчився термін банківської картки, вказаної в заяві;

заявник не є власником міжнародного банківського рахунку IBAN, вказаного ним в заяві;

міжнародний банківський рахунок IBAN було введено з помилкою;

банківська картка заблокована власником з різних причин;

встановлений ліміт на банківську картку у сумі меншій за виплату у розмірі 4 тис. гривень.

Нагадаємо, другий етап проєкту Мінветеранів та Червоного Хреста України з підтримки ветеранів війни стартував 22 березня. Програма передбачає надання одним платежем на банківський рахунок по 4 тис. грн на місяць. Виплати здійснюються протягом чотирьох місяців незалежно від отримання особою інших видів допомоги.

Проєкт поширюється на повнолітніх громадян України, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.