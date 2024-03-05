Биткоин установил новый исторический рекорд, достигнув $69 000

Биткоин достиг исторического максимума в $69 202, превысив прошлый рекорд, установленный в ноябре 2021 года с отметкой в $68 999.

Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что росту стоимости криптовалюты способствовали инвесторы, вкладывающие деньги в спотовые биржевые криптопродукты США, а также перспектива падения процентных ставок.

По данным сайта CoinDesk, курс Bitcoin достиг $69 208 5 марта около 17:00 (по киевскому времени). Сразу после этого стоимость монеты опустилась ниже $68 000 и продолжает падение. На момент написания новости стоимость Bitcoin составляет $66 027.

Стремительный рост биткоина почти на 160% с октября, из которых 44% пришлись на февраль, резко контрастирует с 2022 годом, когда рынок погрузился в 18-месячную криптозиму, омраченную чередой громких корпоративных банкротств и скандалов.

Трейдеры занялись биткоинами накануне апрельского халвинга. Этот процесс предназначен для замедления выпуска биткоинов, предложение которых ограничено 21 миллионом, из которых 19 миллионов уже добыто путем сокращения вознаграждения за производство токенов вдвое.

В 2024 году стоимость Bitcoin превзошла традиционные активы, в том числе акции и золото. Коэффициент, сравнивающий цену криптовалюты с ценой драгоценного металла, находится на самом высоком уровне за последние два года.

Напомним, стоимость Bitcoin достигла двухлетнего пика в $57 000 27 февраля, и после этого только продолжала рост. Так, 4 марта биткоин достиг двухлетнего максимума и превысил отметку в $64 285.

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