Біткоїн встановив новий історичний рекорд, досягнувши $69 000

Біткоїн досягнув історичного максимуму у $69 202, перевищивши минулий рекорд, встановлений у листопаді 2021 року з позначкою $68 999.

Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що зростанню вартості криптовалюти сприяли інвестори, які вкладають гроші в спотові біржові криптопродукти США, а також перспектива падіння відсоткових ставок.

За даними сайту CoinDesk, курс Bitcoin сягнув $69 208 5 березня близько 17:00 (за київським часом). Одразу після цього вартість монети опустилась нижче $68 000 і продовжує падіння. На момент написання новини вартість Bitcoin складає $66 027.

Стрімке зростання біткоїну майже на 160% з жовтня, з яких 44% припали на лютий, різко контрастує з 2022 роком, коли ринок поринув у 18-місячну криптозиму, затьмарену низкою гучних корпоративних банкрутств і скандалів.

Трейдери зайнялися біткоїнами напередодні квітневого халвінгу. Цей процес призначений для уповільнення випуску біткоїнів, пропозиція яких обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів вже видобуто, шляхом скорочення винагороди за виробництво токенів вдвічі.

У 2024 році вартість Bitcoin перевершила традиційні активи, зокрема акції та золото. Коефіцієнт, що порівнює ціну криптовалюти з ціною дорогоцінного металу, перебуває на найвищому рівні за останні два роки.

Нагадаємо, вартість Bitcoin досягла дворічного піка у $57 000 27 лютого, і після цього тільки продовжувала зростання. Так, 4 березня біткоїн досяг дворічного максимуму і перевищив позначку в $64 285.

Фото: ua.depositphotos.com