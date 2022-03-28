Цена биткоина подскочила до 3-месячного максимума

Сегодня, 28 марта, стоимость самой популярной криптовалюты в мире биткоин превысила отметку $47 тысяч.

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По данным CoinGecko, котировка BTC в понедельник взлетела до $47 650, а капитализация актива составила $893 млрд.

Таким образом, цена биткоина достигла максимума с начала текущего года, который держался с 3 января на отметке $47,317. Только за последнюю неделю курс первой криптовалюты вырос на 13 с лишним процентов.

В свою очередь вслед за биткоином подскочили в цене и другие криптовалюты: Ethereum за день подорожал на 5%, до $3,3 тысячи, а Binance Coin – на 4%, до $433.

Как информирует ForkLog, лидерами роста среди топ-10 по капитализации криптовалют оказались Cardano (ADA) – 34,7%, Solana (SOL) – 23,5%, Polkadot (DOT) – 21,8%.

На момент написания курс BTC на CoinGesko составлял $47,110.

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О виртуальных активах". Этот документ 17 февраля поддержала Верховная Рада.

Закон определяет понятие правового статуса "виртуального актива", а также вопросы права собственности и осуществления сделок с подобными активами в Украине.

Таким образом, криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут в суде защищать свои права на них.