Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Финансы
Дата публикации

Цена биткоина подскочила до 3-месячного максимума

Цена биткоина подскочила до 3-месячного максимума
Цена биткоина достигла максимума с начала текущего года. Фото: Pexels

Сегодня, 28 марта, стоимость самой популярной криптовалюты в мире биткоин превысила отметку $47 тысяч.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

По данным CoinGecko, котировка BTC в понедельник взлетела до $47 650, а капитализация актива составила $893 млрд.

Таким образом, цена биткоина достигла максимума с начала текущего года, который держался с 3 января на отметке $47,317. Только за последнюю неделю курс первой криптовалюты вырос на 13 с лишним процентов.

В свою очередь вслед за биткоином подскочили в цене и другие криптовалюты: Ethereum за день подорожал на 5%, до $3,3 тысячи, а Binance Coin – на 4%, до $433.

Как информирует ForkLog, лидерами роста среди топ-10 по капитализации криптовалют оказались Cardano (ADA) – 34,7%, Solana (SOL) – 23,5%, Polkadot (DOT) – 21,8%.

На момент написания курс BTC на CoinGesko составлял $47,110.

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О виртуальных активах". Этот документ 17 февраля поддержала Верховная Рада.

Закон определяет понятие правового статуса "виртуального актива", а также вопросы права собственности и осуществления сделок с подобными активами в Украине.

Таким образом, криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут в суде защищать свои права на них.

Автор:
Дмитрий Нарожный