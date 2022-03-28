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Ціна біткоїну підскочила до 3-місячного максимуму
Сьогодні, 28 березня, вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі біткоїн перевищила позначку у $47 тисяч.
За даними CoinGecko, котирування BTC у понеділок злетіло до $47 650, а капіталізація активу склала $893 млрд.
Таким чином, ціна біткоїну досягла максимуму з початку поточного року, який тримався з 3 січня на позначці $47,317. Тільки за останній тиждень курс першої криптовалюти виріс більш ніж на 13%.
У свою чергу слідом за біткоїном найпопулярнішою цифровою валютою підскочили в ціні і інші криптовалюти: Ethereum за день подорожчав на 5%, до $3,3 тисячі, а Binance Coin – на 4%, до $433.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як інформує ForkLog, лідерами зростання серед топ-10 із капіталізації криптовалют виявилися Cardano (ADA) – 34,7%, Solana (SOL) – 23,5%, Polkadot (DOT) – 21,8%.
На момент написання курс BTC на CoinGesko складав $47,110.
Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи". Цей документ підтримала 17 лютого Верховна Рада.
Закон визначає поняття правового статусу "віртуального активу", а також питання права власності та здійснення угод із подібними активами в Україні.
Таким чином, криптовалюти матимуть юридичний статус, а учасники ринку зможуть у суді захищати свої права на них.