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Ціна біткоїну підскочила до 3-місячного максимуму

Ціна біткоїну підскочила до 3-місячного максимуму
Ціна біткоїну досягла максимуму з початку поточного року. Фото: Pexels

Сьогодні, 28 березня, вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі біткоїн перевищила позначку у $47 тисяч.

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За даними CoinGecko, котирування BTC у понеділок злетіло до $47 650, а капіталізація активу склала $893 млрд.

Таким чином, ціна біткоїну досягла максимуму з початку поточного року, який тримався з 3 січня на позначці $47,317. Тільки за останній тиждень курс першої криптовалюти виріс більш ніж на 13%.

У свою чергу слідом за біткоїном найпопулярнішою цифровою валютою підскочили в ціні і інші криптовалюти: Ethereum за день подорожчав на 5%, до $3,3 тисячі, а Binance Coin – на 4%, до $433.

Як інформує ForkLog, лідерами зростання серед топ-10 із капіталізації криптовалют виявилися Cardano (ADA) – 34,7%, Solana (SOL) – 23,5%, Polkadot (DOT) – 21,8%.

На момент написання курс BTC на CoinGesko складав $47,110.

Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи". Цей документ підтримала 17 лютого Верховна Рада.

Закон визначає поняття правового статусу "віртуального активу", а також питання права власності та здійснення угод із подібними активами в Україні.

Таким чином, криптовалюти матимуть юридичний статус, а учасники ринку зможуть у суді захищати свої права на них.

Автор:
Дмитро Нарожний