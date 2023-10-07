Цифровые деньги центробанков могут стать основой новой валютной системы мира - эксперт

Цифровые валюты центробанков могут стать основой новой международной валютной системы, считает аналитик ЦБТ Максим Орыщак. По мнению эксперта, этот сценарий возможен, поскольку привычные платежные системы испытывают влияние США и Китая, что делает их зависимыми от возможного усиления конфронтации между этими странами. О том, что это за деньги и как они изменяют глобальную финансовую систему, Delo.ua рассказывает в статье "CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира".

"То есть в случае нарастания конфронтации США и Китая взаимные санкционные ограничения усложнят или даже заблокируют платежные операции в рамках старой "долларовой" системы. Тогда потребуется новая система для обхода этих блокировок и продолжения работы мировой экономики. В данном случае CBDC теоретически сможет создать новую глобальную платежную систему. Нужно только построить между странами цифровые "мосты", объединяющие разные CBDC", - объясняет Орыщак.

Правительства стран заинтересованы в развитии национальных цифровых валют как для использования во внешней торговле, так и для усиления контроля криптовалютных транзакций на внутренних рынках.

"CBDC позволит государствам полностью контролировать все транзакции в рамках криптовалютной платежной системы. Как именно государство воспользуется этой финансовой "суперсилой", сейчас никто не может сказать, но, как показывает практика, обществу стоит готовиться к худшему", - говорит Максим Орыщак.

Мир активно реализует проекты CBDC

По данным Atlantic Council, сейчас 130 стран мира изучают перспективы создания цифровых денег центральных банков. Это около 98% мирового ВВП. При этом в мае 2020 года только 35 стран изучали CBDC. Сегодня уже 64 страны находятся на расширенной фазе исследования (разработка, пилотирование или запуск).

Ранее сообщалось, что согласно исследованию Bank for International Settlements, 93% центробанков разных стран мира заинтересованы во внедрении CBDC.

Больше о том, как мир создает новую систему CBDC , читайте в статье Delo.ua "CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира".