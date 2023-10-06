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Финансы
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CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира

  • Христина Коновалова
    Христина Коновалова

Весь мир тестирует цифровые валюты центробанков. Источник: Delo.ua
Весь мир тестирует цифровые валюты центробанков. Источник: Delo.ua

Уже многие годы правительства разных стран мира дискутируют: нужно ли вводить цифровые доллары, евро, юани, шекели, кроны? Центробанки проводят исследования, организуют пилотные проекты, изучают перспективы и риски введения CBDC. Delo.ua рассказывает, что такое цифровые валюты центробанков, как они могут изменить мировую финансовую систему и на каком этапе находится внедрение е-гривны в Украине.

Что такое CBDC простыми словами

Эксперты американского аналитического центра Atlantic Council ведут трекер CBDC по всему миру. Они предоставляют этой аббревиатуре следующее определение: " Цифровые валюты центробанков или Central bank digital currency, CBDC ".

CBDC – это виртуальные деньги, обеспеченные и выпущенные центральным банком. Поскольку криптовалюты и стейблкоины становятся все более популярными, финансовые регуляторы разных стран поняли, что им нужно либо предоставить собственную альтернативу, либо смириться с тем, что будущее денег пройдет мимо них.

Цифровая валюта центрального банка – это цифровая форма фиатной валюты страны, которая также является требованием к центральному банку. Вместо того чтобы печатать деньги, центральный банк выпускает электронные монеты или счета, обеспеченные полным доверием и кредитом правительства.

Украина готовится к запуску пилотного проекта е-гривни

Фото 2 — CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира
НБУ изучает возможность внедрения е-гривни в Украине. Источник: Depositphotos

По данным Национального банка наша страна изучает особенности и возможности внедрения CBDC еще с 2016 года. Проект Национального банка называется – е-гривня. В 2018 году Национальный банк провел первый закрытый пилот по выпуску цифровой валюты по розничным платежам. В рамках пилота е-гривня тестировалась на технологии DLT (блокчейн), что помогло регулятору в исследовании этой технологии и ее особенностей. После пилота в 2021 году регулятор провел опрос экспертов финрынка относительно возможности и перспектив введения е-гривни. Своими мнениями поделились около 100 экспертов с разнопрофильным опытом: розничный бизнес, инновации, корпоративный бизнес, финансовые рынки, виртуальные активы и т.д. По результатам опроса Национальный банк выделил три наиболее перспективных варианта использования CBDC:

  1. Е-гривня для розничных безналичных платежей с возможным функционалом "программированных" денег и возможностью осуществления целевых социальных выплат.
  2. Е-гривня для осуществления операций в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов. К примеру, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами.
  3. Е-гривня для трансграничных платежей.
Фото 3 — CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира
НБУ определит целесообразность широкомасштабного выпуска е-гривни. Источник: НБУ

А в 2022 году Национальный банк представил проект концепции е-гривни участникам платежного рынка, рынка виртуальных активов и представителям государственных органов . Речь идет о:

  • возможных вариантах использования е-гривни,
  • возможном дизайне,
  • модели архитектуры е-гривни и т.д.

С проектом концепции е-гривни можно ознакомиться по ссылке . Кстати, в том же году УКРПАТЕНТ зарегистрировал торговую марку " е-гривня " и "e-hryvnia". Права принадлежат регулятору.

Фото 4 — CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира
НБУ рассматривает разные варианты использования е-гривни. Источник: НБУ

В настоящее время регулятор продолжает работать над проектом "Е-гривня" с целью определения необходимости широкомасштабного выпуска в Украине цифровых денег Национального банка, в рамках которого готовится к проведению открытого пилотного проекта для тестирования е-гривни с реальными пользователями, поставщиками платежных услуг, государственными органами.

Целью пилотного проекта является тестирование е-гривни с возможным использованием технологий распределенного реестра (DLT, blockchain) для определения технологических перспектив выполнения функций денег, удовлетворения потребностей пользователей платежных услуг и проверкаи гипотез по программированности.

В рамках этих процессов регулятор намерен:

  • сформировать бизнес-требования к технологическому решению;
  • найти и избрать разработчика для такого решения;
  • настроить технологическое решение и протестировать операции с е-гривней.

Сегодня Национальным банком еще не принято решение о целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривни.

Фото 5 — CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира
НБУ проведет пилотный проект по е-гривне в 2024-2025 годах. Источник: НБУ

В то же время Национальный банк будет подходить к вопросу широкомасштабного выпуска собственной цифровой валюты взвешенно и учитывая, в частности, потенциальное влияние ее внедрения на финансовую систему государства. Согласно стратегическим документам, Национальный банк планирует принять такое решение в 2025 году.

В случае принятия такого решения е-гривня будет функционировать как дополнение к наличным и хранящимся на счетах средствам, а не их заменитель.

Как выглядит мировой рынок CBDC

По данным Atlantic Council, сейчас 130 стран мира изучают перспективы создания цифровых денег центральных банков. Это около 98% мирового ВВП. При этом в мае 2020 года только 35 стран изучали CBDC. Сегодня уже 64 страны находятся на расширенной фазе исследования (разработка, пилотирование или запуск).

Давайте посмотрим на топ-5 ключевых трендов в сфере CBDC:

  • В настоящее время 19 стран G20 находятся на передовой стадии развития CBDC. Из них 9 стран работают над пилотными проектами.
  • Европейский центральный банк по пути к началу пилотного проекта цифрового евро. Более 20 других стран предпримут шаги по пробному запуску своих CBDC в 2023 году.
  • Банки G7, включая Банк Англии и Банк Японии, разрабатывают прототипы CBDC, проводят консультации с государственным и частным секторами по конфиденциальности и финансовой стабильности.
  • В США развитие розничной CBDC для клиентов остановилось, однако продвигается вперед тема оптового (межбанковского) CBDC. После вторжения России в Украину и при увеличении санкции со стороны G7 оптовые разработки CBDC удвоились. В настоящее время существует более 10 трансграничных оптовых проектов CBDC.
  • Пилотный проект в Китае охватывает более 260 млн человек, тестируется по более чем 200 сценариям, некоторые из которых включают в себя общественный транспорт, стимулируют выплаты и электронную коммерцию.

Какие страны тестируют и внедряют CBDC

Согласно статистике Atlantic Council, сегодня в мире внедрение цифровых валют ЦБ выглядит так:

  • 11 стран запустили проекты.
  • 21 страна внедряет пилотные программы.
  • 33 страны развивают направление CBDC.
  • 46 стран исследуют тему цифровых валют ЦБ.
  • 16 стран неактивны в вопросе CBDC.
  • 2 страны отменили исследование этого направления.

Так в каких странах мира уже запущены CBDC? Оказывается, по данным Atlantic Council, лидерами таких процессов стали одиннадцать государств: Багамы, Ямайка, Нигерия, страны восточных Карибов и другие.

Фото 6 — CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира
В мире уже 11 стран уже запустили CBDC. Источник: Atlantic Council

В Нигерии люди рассчитываются e-Naira через приложение

Интересный кейс запуска CBDC реализован в Нигерии. Его название – e-Naira. По данным Atlantic Council, центробанк страны запустил первую фазу разработки цифровой валюты в октябре 2021 года, а вторую - в августе 2022 года.

На старте было отчеканено 500 млн e-Naira ($1,21 млн), а осенью 2022 года эта цифра выросла до 3 млрд. Первоначально валюту могли получить только владельцы банковских счетов. Далее e-Naira расширяется на небанковские услуги. В инфраструктуру интегрировано 33 коммерческих банка.

Фото 7 — CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира
Чтобы использовать е-наира, нужно загрузить приложение. Источник: enaira.gov.ng

Популярность e-Naira растет быстро. В декабре 2021 года жители страны создали более 600 тыс. кошельков и провели более 35 тыс. транзакций. А в октябре 2022 года эти цифры выросли до 919 тыс. клиентов и 700 тыс. транзакций.

В зависимости от уровня идентификации люди имеют лимит на ежедневные операции для e-Naira: например, это может быть 50 тыс. найр ($121) или 200 тыс. найр ($484).

Что интересно, в этом году количество пользователей выросло больше, чем в 12 раз! В марте 2023 года в стране было зарегистрировано уже 13 млн. кошельков, передает Cryptopolitan. Столь быстрый рост популярности e-Naira вызван кризисом в экономике Нигерии, передает Bloomberg.

Дело в том, что в конце 2022 года страна начала испытывать проблемы с наличными, поскольку центробанк решил заменить старые банкноты на новые, пытаясь вычистить избыточную ликвидность и обуздать инфляцию. Частично спрос на CBDC среди населения вызван тем, что правительство использовало его для выплаты бедным нигерийцам, которые имели право на помощь по программе соцобеспечения. Таким образом, было открыто 4 млн кошельков.

В общем, ожидается, что e-Naira поможет Нигерии повысить уровень финансовой доступности с 64% до 95%. Также хорошо управляемая цифровая валюта может добавить $29 млрд в ВВП в течение 10 лет.

Тем временем пилотные программы запустили уже 21 страна мира. Среди них – Китай, Австралия, Япония, Южная Корея, Швеция, Израиль, Саудовская Аравия, Тайланд, Казахстан, Украина и другие.

Фото 8 — CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира
Пилотные проекты из CBDC запустили 21 страну мира. Источник: Atlantic Council

Давайте узнаем, как в некоторых ведущих странах мира внедряют пилотные проекты по CBDC .

Китай использует цифровой юань за границей

Народный банк Китая приступил к внедрению CBDC еще в 2017 году, говорится в аналитике Atlantic Council. Тогда проект назывался "Электронные платежи в цифровой валюте " (DCEP), в 2019 году запустили как e-CNY.

Весной 2020 года Китай запустил пилотный проект цифровой валюты в четырех городах. Тогда коммерческие банки проводили внутренние тесты:

  • конвертация между наличными и цифровыми деньгами,
  • проверка баланса на счете,
  • платежи.
Фото 9 — CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира
Цифровой юань используется на фондовой бирже. Источник: Depositphotos

Уже в августе программа распространилась на 28 крупных городов в 10 регионах страны.

Динамика масштабирования проекта e-CNY поражает:

  • В июне 2021 года в Китае было открыто более 20,87 млн личных и 3,51 млн корпоративных цифровых кошельков в юанях, а транзакции достигали около $5,39 млрд.
  • В октябре 2021 года китайцы завели 123 млн индивидуальных и 9,2 млн корпоративных кошельков, а транзакции выросли до $8,8 млрд.

Таким образом, в начале 2022 года в проекте e-CNY было задействовано 260 млн человек.

В настоящее время Китай интегрирует e-CNY в существующие платежные каналы. К примеру, в 2023 году AliPay начал предлагать цифровой юань в категории экспресс-платежей.

В январе 2023 года Китай включил e-CNY в свои расчеты в обращении валюты. Тогда цифровой юань составил 0,13% наличных денег и резервов центрального банка.

Также в Китае впервые начали использовать цифровой юань для расчетов на фондовой бирже, передает издание China Securities Journal. Для этого инвесткомпания Soochow Securities подключила возможность использовать e-CNY в своем приложении.

К тому же, китайские чиновники также тестируют возможности e-CNY, передает издание Sohu. Весной 2023 года местные медиа сообщили, что госслужащие, врачи, учителя городского уезда Чаншу провинции Цзянсу будут получать зарплату в цифровых юанях и проводить транзакции через электронные кошельки.

Кроме того, Народный банк Китая развивает трансграничные транзакции посредством e-CNY. Для этого был реализован пилотный проект с центробанками Тайланда, ОАЭ, Гонконга под названием mBridge. В частности, это позволило начать тестирование использования e-CNY в Гонконге.

Фото 10 — CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира
Туристы могут использовать цифровой юань в Китае. Источник: Apps.apple.com

Кстати, осенью 2023 года официальное приложение e-CNY было обновлено для удобства туристов, передает 0x Information. Теперь во время поездок в Китай иностранцы могут использовать цифровой юань для транзакций. Для этого нужно загрузить приложение e-CNY, которое можно пополнять с карт Visa и Mastercard.  

Япония может запустить цифровую иену к 2026 году

Центробанк Японии запустил эксперимент по CBDC осенью 2021 года, говорится в пояснениях Atlantic Council. Название проекта – цифровая иена. На первом этапе власти проводили проверки базовых функций цифровой валюты. Речь идет об эмиссии, распространении, выкупе и т.д..

Весной 2022 года Банк Японии перешел во вторую фазу. В этот период началось сотрудничество с национальными и региональными банками. Участники проекта тестировали различные возможности, в частности, офлайн-функции.

Фото 11 — CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира
Япония проводит консультации с бизнесом по CBDC. Источник: Depositphotos

А в 2023 году в Японии стартовала пилотная программа для проверки технических возможностей цифровой иены. Также власти страны планируют изучить институциональные механизмы внедрения валюты. Для этого будет работать форум CBDC, в рамках которого государство и частные компании, связанные с розничными платежами или технологиями, могут обсудить перспективы и риски запуска цифровой иены. После таких консультаций Япония решит, следует ли запускать CBDC в период до 2026 года.

Швеция протестовала E-krona с коммерческими банками

Центральный банк Швеции Riksbank исследует CBDC с 2017 года. Проект получил название E-krona. По информации Atlantic Council, разработка программы началась в 2020 году вместе с ирландской консалтинговой компанией Accenture. Первая фаза пилота была запущена в 2021 году. На этом этапе специалисты проверяли целесообразность транзакций токена.

Далее к проекту подключаются коммерческие банки, которые помогают оценить возможность использования электронной кроны для коммерческих и розничных платежей.

Весной 2022 года в Riksbank отметили, что офлайн функции E-krona успешно протестированы, а банки и другие поставщики платежных услуг интегрированы в систему.

Фото 12 — CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира
В Швеции работают над дизайном цифровой кроны.  Источник: Depositphotos

Третий этап тестирования цифровой кроны был завершен весной 2023 года. В этот период банкиры проверяли технические детали E-krona (управление и программирование).

Также летом 2023 года в Riksbank заявили, что эксперты будут работать над дизайном цифровой кроны. Кроме того, в центробанке планируют изучить, нужно ли ввести какие-либо законодательные изменения накануне запуска E-krona.

Чем CBDC отличается от Bitcoin

Как объясняет Delo.ua аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, любая криптовалюта является внутренней единицей обмена в отдельной платежной системе: "монета" Bitcoin – в сети Bitcoin, токен Ethereum – в инфраструктуре Ethereum и т.д. То есть создается система платежей, где выпущена своя валюта (криптовалюта ). Чтобы воспользоваться услугами перевода денежных средств в конкретной платежной системе, необходимо приобрести ее криптовалюту.

Bitcoin, Ethereum, Ripple, – это частные платежные системы. Значит, гарантии выполнения их функций - безопасность средств, работоспособность системы, - берут на себя коммерческие компании. Орыщак обращает внимание на то, что эти криптовалютные платежные системы находятся в серой зоне с точки зрения закона, поэтому у них нет никакой защиты и гарантий.

Именно поэтому мировая экономика страдает от резких колебаний курсов криптовалют. Поэтому логично, что инвестиции в криптовалюту считаются рискованными. Именно поэтому и создаются цифровые валюты центральных банков (CBDC). Как и в случае с частными криптовалютными платежными системами, государство на основе технологии блокчейна создает свою криптовалютную платежную систему и выпускает в ней цифровую гривню, евро, доллар, тенге и т.д.

Максим Орыщак
Максим Орыщак аналитик ЦБТ

По его словам, все транзакции в системе CBDC записываются в специальные блоки, которые формируют цепочку данных, то есть блокчейн. Эти данные также, как и в частных криптовалютных платежных системах, хранятся у всех пользователей системы. Но ответственность за правильность работы лежит на государстве, поэтому при возникновении финансового ущерба пользователь знает, кто компенсирует его потери, подчеркивает Орыщак.

"Получается, что CBDC - это новая разновидность обязательств государства. Фактически это дополнение к наличной и безналичной форме денег. Так что их обеспеченность, как и в случае с наличными и безналичными деньгами, гарантируется золотовалютными резервами страны. То есть, цифровые валюты центральных банков, это третья форма денег (наличные, безналичные и цифровые) для платежей в криптовалютной платежной системе", – говорит эксперт.

Зачем нужны цифровые валюты центробанков

Ранее правительства стран мира в основном говорили о технологиях и функционалах CBDC , но никто из них не определял, какое именно место займут такие валюты в глобальной финансовой системе, говорит Максим Орыщак из ЦБТ. Ситуация кардинально изменилась в 2023 году. На фоне разделения мира на проамериканскую и прокитайскую зоны влияния становится ясно, что CBDC могут лечь в основу новой валютной инфраструктуры, если старуха будет переживать кризис из-за нарастания противоречий между странами.

"То есть, в случае нарастания конфронтации США и Китая, взаимные санкционные ограничения усложнят или даже заблокируют платежные операции в рамках старой "долларовой" системы. Тогда потребуется новая система для обхода этих блокировок и продолжения работы мировой экономики. В этом случае CBDC теоретически сможет создать новую глобальную платежную систему. Нужно только построить между странами цифровые "мосты", объединяющие разные CBDC».

Максим Орыщак
Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Кроме функционала во внешней торговле, обсуждаются и возможности использования цифровых валют центральных банков и внутренних рынков.

"CBDC позволит государствам полностью контролировать все транзакции в рамках криптовалютной платежной системы. Как именно государство воспользуется этой финансовой "суперсилой", сейчас никто не может сказать, но, как показывает практика, обществу стоит готовиться к худшему", - говорит Максим Орыщак.

Какие риски могут возникнуть при внедрении CBDC

Сейчас сложно оценить, какие проблемы могут возникнуть из-за включения цифровых валют центробанков в глобальную финансовую систему, отмечает аналитик Андрей Шевчишин . Большинство центробанков уже работает над внедрением пилотных проектов CBDC , но пока нет полноценного запуска и опыта масштабного и полноценного применения.

"Кто-то ожидает, чтобы посмотреть на первопроходцев, кто-то готовит законодательство, кто-то находится на финальной стадии. Поэтому нужно время, чтобы понять, как может работать глобальная система CBDC".

Андрей Шевчишин
Андрей Шевчишин финансовый аналитик

По мнению эксперта, сильной стороной инфраструктуры CBDC может стать ее безопасность и прозрачность. А все потому, что цифровая валюта позволяет контролировать платежи на всех уровнях: не только на момент перехода от центробанка в банк или предприятие, но и дальнейшее движение - вплоть до конечного бенефициара. Это означает, что можно контролировать распределение и использование средств.

"Тем более невозможно представить ситуацию, в которой государственная цифровая валюта центробанка будет украдена или использована в коррупционных схемах или на черном рынке", – считает Шевчишин.

В то же время, при создании системы цифровых CBDC возникает сложный вопрос их законодательного разрешения. Проблема состоит в том, что специалисты должны переписывать очень многое – от законов и подзаконных актов до решений и разрешений низкого уровня.

"Также возникнут вопросы инфраструктуры, технической защиты, стабильности системы, контроля. То есть, глобальную финансовую систему будет ждать еще много сюрпризов".

Андрей Шевчишин
Андрей Шевчишин финансовый аналитик