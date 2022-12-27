СБУ разоблачила в 2022 году в попытках разворовать деньги на цифровизацию более 30 чиновников и бизнесменов

Служба безопасности Украины существенно усилила контрразведывательное сопровождение цифровизации Украины в условиях полномасштабной агрессии России. Об этом начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил в эфире телеканала "Мы – Украина", передает пресс-служба ведомства.

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"За этот год мы объявили более 30 подозрений за попытки подорвать киберустойчивость нашего государства, в том числе заместителям министров, руководителям центральных органов исполнительной власти, бывшим нардепам, нечистым на руку бизнесменам", – отметил Витюк.

Также он подчеркнул, что в процессе защиты государственных информационных систем СБУ разоблачает и прекращает многие коррупционные и другие преступные схемы, используя именно цифровые инструменты.

"Так, например, недавно мы обезвредили группировку, которая за вознаграждение занималась техническим вмешательством в государственный реестр строительства для незаконной регистрации ряда проблемных объектов недвижимости. Все действия в системе соответствующим образом сохранялись, поэтому мы быстро пресекли противоправную деятельность и разоблачили преступников", - отметил Витюк.

Начальник департамента отметил, что в условиях войны СБУ продолжит укреплять киберустойчивость государства и осуществлять комплексные меры по нейтрализации любых угроз функционирования цифровых систем государственного управления.

Напомним, что, по словам Витюка, с начала года СБУ нейтрализовала более 4,5 тысячи кибератак и киберинцидентов и разоблачила за время войны более 1 тысячи интернет-агитаторов, распространявших фейки и российские нарративы.