СБУ викрила в 2022 році у намаганні розікрасти гроші на цифровізацію понад 30 чиновників і бізнесменів

Служба безпеки України суттєво посилила контррозвідувальний супровід цифровізації України в умовах повномасштабної агресії Росії. Про це начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив в ефірі телеканалу "Ми - Україна", передає пресслужба відомства.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"За цей рік ми оголосили понад 30 підозр за спроби підірвати кіберстійкість нашої держави, в тому числі заступникам міністрів, керівникам центральних органів виконавчої влади, колишнім нардепам, нечистим на руку бізнесменам", – зазначив Вітюк.

Також він підкреслив, що в процесі захисту державних інформаційних систем СБУ викриває та припиняє багато корупційних та інших злочинних схем, використовуючи саме цифрові інструменти.

"Так, наприклад, нещодавно ми знешкодили угруповання, яке за винагороду займалося технічним втручанням до державного реєстру будівництва для незаконної реєстрації низки проблемних об’єктів нерухомості. Всі дії в системі відповідним чином зберігалися, тому ми швидко зупинили протиправну діяльність та викрили злочинців", – зазначив Вітюк.

Начальник департаменту зауважив, що в умовах війни СБУ продовжить зміцнювати кіберстійкість держави та здійснювати комплексні заходи для нейтралізації будь-яких загроз функціонування цифрових систем державного управління.

Нагадаємо, що, за словами Вітюка, з початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тисячі кібератак і кіберінцидентів і викрила під час війни більше 1 тисячі інтернет-агітаторів, які поширювали фейки та російські наративи.