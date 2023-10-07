Цифрові гроші центробанків можуть стати основою нової валютної систему світу - експерт

Цифрові валюти центробанків (CBDC) можуть стати основою нової міжнародної валютної системи, вважає аналітик ЦБТ Максим Орищак. На думку експерта, цей сценарій є можливим, оскільки звичні платіжні системи зазнають впливу США та Китаю, що робить їх залежними від можливого посилення конфронтації між цими країнами. Про те, що це за гроші та як вони змінюють глобальну фінансову систему, Delo.ua розповідає у статті "CBDC. Як центробанки запускають національні цифрові валюти в різних країнах світу".



"Тобто, у разі наростання конфронтації США та Китаю взаємні санкційні обмеження ускладнять або навіть заблокують платіжні операції в рамках старої "доларової" системи. Тоді буде потрібна нова система для обходу цих блокувань та продовження роботи світової економіки. В даному випадку CBDC теоретично зможе створити нову глобальну платіжну систему. Потрібно лише побудувати між країнами цифрові "мости", що об'єднують різні CBDC", - пояснює Орищак.

Уряди країн зацікавлені у розвитку національних цифрових валют як для використання у зовнішній торгівлі, так і для посилення контролю над криптовалютними транзакціями на внутрішніх ринках.

"CBDC дасть державам можливість повністю контролювати всі транзакції в рамках криптовалютної платіжної системи. Як саме держава скористається цією фінансовою "суперсилою", зараз ніхто не може сказати, але, як показує практика, суспільству варто готуватися до гіршого", - каже Максим Орищак.

Світ активно реалізує проекти CBDC

За даними Atlantic Council, зараз 130 країн світу вивчають перспективи створення цифрових гроші центральних банків. Це біля 98% світового ВВП. При цьому у травні 2020 року лише 35 країн вивчали CBDC. Сьогодні вже 64 країни перебувають на розширеній фазі дослідження (розробка, пілотування або запуск).

Раніше повідомлялося, що згідно з дослідженням Bank for International Settlements, 93% центробанків різних країн світу зацікавлені у впровадженні CBDC.

Більше про те, як світ створює нову систему CBDC, читайте у статті Delo.ua "CBDC. Як центробанки запускають національні цифрові валюти в різних країнах світу".