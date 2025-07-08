Что на самом деле означает «скрыть» актив и почему все больше украинцев теряют доступ к собственному капиталу

Мир меняется: если у актива нет истории происхождения, он юридически не существует. В среде частного капитала в Украине формируется новый феномен: активы есть, но использовать их невозможно. За кулисами наличные 10-летней давности, иностранные компании с миллионными оборотами и бенефициары с нулевыми декларациями, крипта из анонимных источников и банковские карты, не подключены к налоговой логике. Все это годами казалось защитой. Теперь это слабое место.

«Дефектный актив»: что это и почему он опасен

Типичный кейс в 2025 году выглядит так: У предпринимателя $200 000 в крипте.

Выводит $50 000 на иностранную карту. Хочет купить авто или оплатить обучение ребенка в Европе. И тут банк задает логичный вопрос: откуда средства?

После ответа «из крипты» требуют документы: историю транзакций, источник средств на приобретение актива, налоговую декларацию.

Если этого нет, деньги превращаются в неработающий капитал. Ими невозможно воспользоваться легально, невозможно передать по наследству, невозможно интегрировать в банковскую систему или юридическую сделку.

Как мир контролирует финансовую прозрачность

Швейцарские финансовые институты требуют подтверждения факта представления КИК-отчетов (отчет о контролируемых иностранных компаниях) относительно открытых корпоративных счетов. А при попытке зачислить средства, полученные от продажи криптовалюты, клиент обязан предоставить документы, удостоверяющие ее происхождение.

В Италии банки отказываются принимать поступления по продаже инвестиционного портфеля, если покупка активов ранее не была должным образом подтверждена (включая источник и движение средств).

Во Франции финансовые учреждения полностью игнорируют наличие задекларированных наличных денег – для них это сигнал риска, независимо от обстоятельств. В Польше для осуществления некоторых операций нерезидентами с использованием польских счетов требуется отдельное разрешение центрального банка.

Но вызов состоит не только в усилении банковского надзора. Юридически и налогово “дефектный” актив – это актив, который в правовом поле цивилизованного мира де-факто не существует.

Контроль и отчетность. Как все узнают о ваших активах

Еще несколько лет назад казалось, что открытый счет в Грузии, Сербии или Черногории или хранение активов на Binance или Kraken позволят обойти налоговые обязательства и уклониться от внимания государств. Но в 2025 году эпоху анонимности заменила эпоха прозрачности.

CRS (Common Reporting Standard) – это глобальная система автоматического обмена финансовой информацией, к которой присоединились более 120 стран. Если у вас есть счет в Польше, Литве, Германии, Великобритании или ОАЭ, ваши финансовые данные уже передаются или в ближайшее время будут переданы в украинскую налоговую в рамках CRS. Даже Кения с 2024 года производит обмен по стандарту CRS.

И хотя отдельные юрисдикции, такие как Канада или Грузия, еще не осуществляют обмен данными с Украиной, это лишь вопрос времени.

DAC8 (вступает в силу с 2026 года) — новая директива ЕС, обязывающая криптобиржи и других провайдеров виртуальных активов (VASPs), зарегистрированных или обслуживающих клиентов в ЕС, передавать налоговым органам стран Евросоюза информацию о пользователях и их транзакциях.

Если вы украинский пользователь и:

Указали европейский адрес при регистрации на бирже. Даже если вы не считаете себя резидентом ЕС Используете европейскую банковскую карту или счет (IBAN) для вывода средств. Биржи фиксируют не только адрес, но и платежную инфраструктуру: реквизиты счета, карты, привязанные аккаунты. Прошли KYC с использованием документов, связанных с Евросоюзом. Например, ID-карта или вид на жительство в странах Евросоюза. Ваш объем транзакций превышает внутренний порог отчетности платформы. Обычно это 1000 евро или определенное количество операций. После этого ваш аккаунт автоматически включается в ежегодный отчет для налогового органа.

Во всех этих случаях ваша информация автоматически передается в налоговую страну, в которую биржа обязана отчитываться в пределах DAC8.

Что будет дальше зависит от:

вашего налогового резидентства (какую именно страну считают основной для налоговой отчетности),

наличия активного автоматического обмена информацией (CRS/CARF) между этой страной и Украиной.

CFC Rules (Контролируемые иностранные компании) уже действуют в Украине. Если вы являетесь налоговым резидентом Украины и одновременно контролером иностранной компании (напрямую или косвенно), вы обязаны ежегодно подавать КИК-отчетность в украинскую налоговую — даже в случае, если такая компания не ведет деятельность или не генерирует прибыли.

Что это значит на практике?

Данные о ваших активах: банковские счета, криптовалютные кошельки, доли в иностранных компаниях – уже находятся в движении. Они либо уже поступают, либо вскоре будут поступать в украинскую налоговую, либо в налоговую органы той страны, в которой вы фактически проживаете.

Иллюзия контроля: почему техническое перемещение средств не спасает

Часто владельцы токсичных активов успокаивают себя тем, что могут технически переместить деньги: перекинуть из крипты на карту, перевести в чемодане. Но:

Эти схемы не отвечают на главный вопрос: откуда у тебя деньги? Они не создают историю актива, которую можно потом использовать – для защиты, для наследования, для банка, соглашения. Они превращают вас в человека с деньгами, который боится собственных денег.

И следствие, возможно, самая плохая сторона всей истории – невозможность передать актив по наследству.

Что можно сделать уже сейчас

Провести аудит собственного налогового резидентства: Украина, ЕС, UK, ОАЭ?

Проверить обязательства по CRS, DAC8, CFC

Создать историю происхождения актива: с датами, транзакциями, файлами

Провести юридическую реконструкцию: объяснения, договоры, исправления

Выбрать юрисдикцию для структуризации (траст, фонд, компания)

Подготовиться к публичной легализации в нужный момент: добровольной, выгодной, без паники.

Деньги – это инфраструктура, а не просто цифра.

В XXI веке деньги без структуры как электричество без проводов: опасно, неуправляемо и абсолютно непригодно для использования.

Ваша задача – не "скрыть" актив. А сделать его понятным, защищенным и пригодным для использования. И если у вас есть доступ к этим деньгам – это лучший момент, чтобы вернуть им легальный голос.