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Что на самом деле означает «скрыть» актив и почему все больше украинцев теряют доступ к собственному капиталу
Мир меняется: если у актива нет истории происхождения, он юридически не существует.
В среде частного капитала в Украине формируется новый феномен: активы есть, но использовать их невозможно. За кулисами наличные 10-летней давности, иностранные компании с миллионными оборотами и бенефициары с нулевыми декларациями, крипта из анонимных источников и банковские карты, не подключены к налоговой логике.
Все это годами казалось защитой. Теперь это слабое место.
«Дефектный актив»: что это и почему он опасен
Типичный кейс в 2025 году выглядит так: У предпринимателя $200 000 в крипте.
Выводит $50 000 на иностранную карту. Хочет купить авто или оплатить обучение ребенка в Европе. И тут банк задает логичный вопрос: откуда средства?
После ответа «из крипты» требуют документы: историю транзакций, источник средств на приобретение актива, налоговую декларацию.
Если этого нет, деньги превращаются в неработающий капитал. Ими невозможно воспользоваться легально, невозможно передать по наследству, невозможно интегрировать в банковскую систему или юридическую сделку.
Как мир контролирует финансовую прозрачность
Швейцарские финансовые институты требуют подтверждения факта представления КИК-отчетов (отчет о контролируемых иностранных компаниях) относительно открытых корпоративных счетов. А при попытке зачислить средства, полученные от продажи криптовалюты, клиент обязан предоставить документы, удостоверяющие ее происхождение.
В Италии банки отказываются принимать поступления по продаже инвестиционного портфеля, если покупка активов ранее не была должным образом подтверждена (включая источник и движение средств).
Во Франции финансовые учреждения полностью игнорируют наличие задекларированных наличных денег – для них это сигнал риска, независимо от обстоятельств. В Польше для осуществления некоторых операций нерезидентами с использованием польских счетов требуется отдельное разрешение центрального банка.
Но вызов состоит не только в усилении банковского надзора. Юридически и налогово “дефектный” актив – это актив, который в правовом поле цивилизованного мира де-факто не существует.
Контроль и отчетность. Как все узнают о ваших активах
Еще несколько лет назад казалось, что открытый счет в Грузии, Сербии или Черногории или хранение активов на Binance или Kraken позволят обойти налоговые обязательства и уклониться от внимания государств. Но в 2025 году эпоху анонимности заменила эпоха прозрачности.
CRS (Common Reporting Standard) – это глобальная система автоматического обмена финансовой информацией, к которой присоединились более 120 стран. Если у вас есть счет в Польше, Литве, Германии, Великобритании или ОАЭ, ваши финансовые данные уже передаются или в ближайшее время будут переданы в украинскую налоговую в рамках CRS. Даже Кения с 2024 года производит обмен по стандарту CRS.
И хотя отдельные юрисдикции, такие как Канада или Грузия, еще не осуществляют обмен данными с Украиной, это лишь вопрос времени.
DAC8 (вступает в силу с 2026 года) — новая директива ЕС, обязывающая криптобиржи и других провайдеров виртуальных активов (VASPs), зарегистрированных или обслуживающих клиентов в ЕС, передавать налоговым органам стран Евросоюза информацию о пользователях и их транзакциях.
Если вы украинский пользователь и:
- Указали европейский адрес при регистрации на бирже. Даже если вы не считаете себя резидентом ЕС
- Используете европейскую банковскую карту или счет (IBAN) для вывода средств. Биржи фиксируют не только адрес, но и платежную инфраструктуру: реквизиты счета, карты, привязанные аккаунты.
- Прошли KYC с использованием документов, связанных с Евросоюзом. Например, ID-карта или вид на жительство в странах Евросоюза.
- Ваш объем транзакций превышает внутренний порог отчетности платформы. Обычно это 1000 евро или определенное количество операций. После этого ваш аккаунт автоматически включается в ежегодный отчет для налогового органа.
Во всех этих случаях ваша информация автоматически передается в налоговую страну, в которую биржа обязана отчитываться в пределах DAC8.
Что будет дальше зависит от:
- вашего налогового резидентства (какую именно страну считают основной для налоговой отчетности),
- наличия активного автоматического обмена информацией (CRS/CARF) между этой страной и Украиной.
CFC Rules (Контролируемые иностранные компании) уже действуют в Украине. Если вы являетесь налоговым резидентом Украины и одновременно контролером иностранной компании (напрямую или косвенно), вы обязаны ежегодно подавать КИК-отчетность в украинскую налоговую — даже в случае, если такая компания не ведет деятельность или не генерирует прибыли.
Что это значит на практике?
Данные о ваших активах: банковские счета, криптовалютные кошельки, доли в иностранных компаниях – уже находятся в движении. Они либо уже поступают, либо вскоре будут поступать в украинскую налоговую, либо в налоговую органы той страны, в которой вы фактически проживаете.
Иллюзия контроля: почему техническое перемещение средств не спасает
Часто владельцы токсичных активов успокаивают себя тем, что могут технически переместить деньги: перекинуть из крипты на карту, перевести в чемодане. Но:
- Эти схемы не отвечают на главный вопрос: откуда у тебя деньги?
- Они не создают историю актива, которую можно потом использовать – для защиты, для наследования, для банка, соглашения.
- Они превращают вас в человека с деньгами, который боится собственных денег.
И следствие, возможно, самая плохая сторона всей истории – невозможность передать актив по наследству.
Что можно сделать уже сейчас
- Провести аудит собственного налогового резидентства: Украина, ЕС, UK, ОАЭ?
- Проверить обязательства по CRS, DAC8, CFC
- Создать историю происхождения актива: с датами, транзакциями, файлами
- Провести юридическую реконструкцию: объяснения, договоры, исправления
- Выбрать юрисдикцию для структуризации (траст, фонд, компания)
- Подготовиться к публичной легализации в нужный момент: добровольной, выгодной, без паники.
Деньги – это инфраструктура, а не просто цифра.
В XXI веке деньги без структуры как электричество без проводов: опасно, неуправляемо и абсолютно непригодно для использования.
Ваша задача – не "скрыть" актив. А сделать его понятным, защищенным и пригодным для использования. И если у вас есть доступ к этим деньгам – это лучший момент, чтобы вернуть им легальный голос.