Що насправді означає "сховати" актив і чому все більше українців втрачають доступ до власного капіталу

Світ змінюється: якщо актив не має історії походження, він юридично не існує. У середовищі приватного капіталу в Україні формується новий феномен: активи є, але використати їх неможливо. За лаштунками готівка походження 10-річної давнини, іноземні компанії з мільйонними оборотами та бенефіціари з нульовими деклараціями, крипта з анонімних джерел і банківські картки, не підключені до податкової логіки. Усе це роками здавалося захистом. Тепер це слабке місце.

"Дефектний актив": що це і чому він небезпечний

Типовий кейс 2025 року виглядає так: Підприємець має $200 000 у крипті.

Виводить $50 000 на іноземну карту. Хоче купити авто або оплатити навчання дитини в Європі. І тут банк ставить логічне запитання: звідки кошти?

Після відповіді "з крипти" вимагає документи: історію транзакцій, джерело коштів на придбання активу, податкову декларацію.

Якщо цього немає, гроші перетворюються на непрацюючий капітал. Ними неможливо скористатися легально, неможливо передати у спадок, неможливо інтегрувати в банківську систему чи юридичний правочин.

Як світ контролює фінансову прозорість

Швейцарські фінансові інституції вимагають підтвердження факту подання КІК-звітів (звіт про контрольовані іноземні компанії) щодо тих, на які відкрито корпоративні рахунки. А при спробі зарахувати кошти, отримані від продажу криптовалюти, клієнт зобов’язаний надати документи, що засвідчують її походження.

В Італії банки відмовляються приймати надходження з продажу інвестиційного портфеля, якщо покупка активів раніше не була належним чином підтверджена (включно з джерелом і рухом коштів).

У Франції фінансові установи повністю ігнорують наявність задекларованої готівки – для них це сигнал ризику, незалежно від обставин. У Польщі ж для здійснення деяких операцій нерезидентами з використанням польських рахунків потрібен окремий дозвіл центрального банку.

Але виклик полягає не лише в посиленні банківського нагляду. Юридично й податково "дефектний" актив – це актив, який у правовому полі цивілізованого світу де-факто не існує.

Контроль і звітність. Як всі дізнаються про ваші активи

Ще кілька років тому здавалося, що відкритий рахунок у Грузії, Сербії чи Чорногорії або зберігання активів на Binance чи Kraken дозволять обійти податкові зобов’язання та залишитися поза увагою держав. Але у 2025 році епоху анонімності замінила епоха прозорості.

CRS (Common Reporting Standard) – це глобальна система автоматичного обміну фінансовою інформацією, до якої приєдналися понад 120 країн. Якщо ви маєте рахунок у Польщі, Литві, Німеччині, Великобританії або ОАЕ, ваші фінансові дані вже передаються або найближчим часом будуть передані до української податкової в межах CRS. Навіть Кенія з 2024 року здійснює обмін за стандартом CRS.

І хоча окремі юрисдикції, такі як Канада чи Грузія ще не здійснюють обмін даними з Україною, це лише питання часу.

DAC8 (набуває чинності з 2026 року) — нова директива ЄС, яка зобов’язує криптобіржі та інших провайдерів віртуальних активів (VASPs), зареєстрованих або таких, що обслуговують клієнтів у ЄС, передавати податковим органам країн Євросоюзу інформацію про користувачів і їхні транзакції.

Якщо ви український користувач і:

Вказали європейську адресу при реєстрації на біржі. Навіть якщо ви не вважаєте себе резидентом ЄС Використовуєте європейську банківську карту або рахунок (IBAN) для виведення коштів. Біржі фіксують не лише адресу, а й платіжну інфраструктуру: реквізити рахунку, карти, прив’язані акаунти. Пройшли KYC з використанням документів, пов’язаних із ЄС. Наприклад, ID-карта або дозвіл на проживання у країнах Євросоюзу. Ваш обсяг транзакцій перевищує внутрішній поріг звітності платформи. Зазвичай це €1 000 або певна кількість операцій. Після цього ваш аккаунт автоматично включається до щорічного звіту для податкового органу.

У всіх цих випадках ваша інформація автоматично передається до податкової тієї країни, до якої біржа має зобов’язання звітувати в межах DAC8.

Що буде далі залежить від:

вашого податкового резидентства (яку саме країну вважають основною для податкової звітності),

наявності активного автоматичного обміну інформацією (CRS / CARF) між цією країною та Україною.

CFC Rules (Контрольовані іноземні компанії) — вже діють в Україні. Якщо ви є податковим резидентом України і водночас контролером іноземної компанії (напряму або опосередковано), ви зобов’язані щороку подавати КІК-звітність до української податкової — навіть у разі, якщо така компанія не веде діяльності або не генерує прибутку.

Що це означає на практиці?

Дані про ваші активи: банківські рахунки, криптовалютні гаманці, частки в іноземних компаніях – вже знаходяться в русі. Вони або вже надходять або незабаром надходитимуть до української податкової, або до податкової органів тієї країни, в якій ви фактично проживаєте.

Ілюзія контролю: чому технічне переміщення коштів не рятує

Часто власники токсичних активів заспокоюють себе тим, що можуть технічно перемістити гроші: перекинути з крипти на карту, перевести у валізі. Але:

Ці схеми не відповідають на головне питання: звідки в тебе гроші? Вони не створюють історії активу, яку можна потім використати – для захисту, для спадкування, для банку, угоди. Вони перетворюють вас у людину з грошима, яка боїться власних грошей.

І наслідок, можливо, найгірша сторона всієї історії – неможливість передати актив у спадок.

Що можна зробити вже зараз

Провести аудит власного податкового резидентства: Україна, ЄС, UK, ОАЕ?

Перевірити зобов’язання щодо CRS, DAC8, CFC

Створити історію походження активу: з датами, транзакціями, файлами

Провести юридичну реконструкцію: пояснення, договори, виправлення

Обрати юрисдикцію для структуризації (траст, фонд, компанія)

Підготуватися до публічної легалізації в потрібний момент: добровільної, вигідної, без паніки.

Гроші – це інфраструктура, а не просто цифра

У XXI столітті гроші без структури як електрика без проводів: небезпечна, некерована й абсолютно непридатна для використання.

Ваша задача – не "сховати" актив. А зробити його зрозумілим, захищеним і придатним до використання. І якщо у вас ще є доступ до цих грошей – це найкращий момент, щоб повернути їм легальний голос.