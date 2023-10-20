Что нужно знать бизнесу об онлайн-оплате?

В начале октября АМКУ разрешил платежным системам на время военного положения уменьшить размер межбанковских комиссий (интерчейнджа) с 0,9% до 0,7%. Подобные изменения позволят бизнесам сократить расходы на эквайринг, поэтому, скорее всего, возможность оплаты картой и онлайн будут подключать все больше и больше предпринимателей. И если с оплатой картой все понятно, то онлайн-оплата на сайте или маркетплейсе вызывает у небольших бизнесов много вопросов. Всем ли она нужна и на что обращать внимание?

Во-первых, нужно честно признать, что онлайн-оплаты бывают разными. Иногда процесс настолько плохо выстроен, что клиент не выдерживает и просто бросает заказ на полпути. Поэтому для клиентского опыта лучше никакой онлайн-оплаты, чем та, которая будет уменьшать конверсию продаж.

Во-вторых, следует начинать с конкретного бизнеса. Если у вас товары под заказ, то и цена каждый раз будет разная. Например, для того чтобы сделать кухню – нужно все рассчитать, подготовить макет, определиться с материалами, и только после этого стоимость станет финальной. Так что здесь зайти и просто оплатить на сайте не получится, но можно, например, использовать электронный счет (инвойс).

Однако, для большинства бизнесов онлайн-оплата на сайте – это must have . Какие плюсы? Уменьшение ручной работы, таких как обработка платежей. Ее на себя забирает сервис, предоставляющий платежные услуги или банк. Кроме этого, безопасность всех платежных операций, проверяемых с помощью 3D Secure – эталонной технологии безопасных расчетов в Интернете. То есть защищен как бизнес, так и покупатель, который не будет нервничать, что переводит деньги на карточку незнакомого человека.

Но как понять, какой именно сервис для оплаты на сайте вам нужен? Здесь точно не нужно ориентироваться только на стоимость и выбирать самый дешевый или самый дорогой вариант – оба могут вам не подойти. Лучше обращать внимание на другие аспекты:

Типы платежных операций. Оцените потребности своего бизнеса и подумайте, как вы его будете масштабировать. Планируете выходить на международные рынки? Если да, то вам нужно платежное решение, позволяющее принимать оплаты в любой валюте из разных стран. Если для вашего бизнеса необходима месячная или годовая подписка – это удобное решение для регулярных платежей, которое поможет избежать пени. Но понять все это можно только после комплексного анализа.

Интеграция и клиентская поддержка. Обязательно узнайте, как именно происходит процесс интеграции с выбираемым сервисом. Сколько времени это занимает, как быстро можно начать принимать платежи, куда обращаться в случае технических проблем. Работает ли поддержка в выходные дни? Клиенты точно не будут ждать выходных.

Репутация и отзывы. Посмотрите, какие сервисы используют ваши коллеги из сферы или даже конкуренты. Пройдите весь путь клиента – насколько удобно и быстро? Также почитайте, что пишут пользователи: много ли отрицательных отзывов, с чем связаны жалобы? И, конечно, изучите стоимость – да, это не основное, но любому бизнесу необходимо точно найти, какими будут ежемесячные платежи, проценты от продаж и входят ли в стоимость дополнительные услуги: отчеты, аналитика.