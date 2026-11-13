Мировые запасы нефти впервые с начала войны в Иране превысили спрос: что происходит на рынке

Мировые запасы нефти впервые с начала войны в Иране начали расти быстрее спроса. В октябре они увеличились на 52 млн баррелей. Одной из причин стало возобновление экспорта из стран Персидского залива.

Как пишет Dilo, об этом идет речь в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Нефти на рынке становится больше

В октябре мировые поставки нефти выросли на 2,3 млн баррелей в сутки – до 105,4 млн баррелей в сутки. Это позволило сократить потери добычи, вызванные войной. Если с марта по сентябрь они в среднем составляли 8 млн баррелей в сутки, то теперь сократились до 2,9 млн.

Экспорт нефти из стран Персидского залива, за исключением Омана, в октябре достиг 18,4 млн баррелей в сутки. Это на 26% меньше довоенного уровня. В то же время, поставка сырой нефти возобновилась до 15 млн баррелей в сутки, или 82% от показателя до начала войны.

На фоне увеличения предложения цена на нефть Северного моря упала со $136 за баррель 8 октября примерно до $93. Это более чем на 30% ниже пикового значения, хотя цена все еще на $22 превышает довоенный уровень.

Спрос и дефицит дизеля

Высокие цены на горючее и перебои со снабжением нефтепродуктами и сжиженным газом сдерживают потребление. По прогнозу МЭА, в четвертом квартале 2026 года мировой спрос сократится на 2,7 млн баррелей в сутки в годовом исчислении.

В 2027 году ситуация должна измениться: агентство ожидает рост спроса на 2 млн баррелей в сутки. Основным источником прироста станут нефтехимические предприятия.

В то же время, наибольшей проблемой остается дефицит нефтепродуктов, особенно дизельного горючего. Его снабжение сокращается из-за атак на российские НПЗ и перебоев на Ближнем Востоке.

Однако ускоренное высвобождение экстренных запасов дизельного топлива МЭА в течение следующих месяцев обеспечит критически важное преодоление дефицита поставок до тех пор, пока не восстановятся мировая система нефтепереработки и объемы производства продукции.

Напомним, в октябрьском отчете МЭА отмечалось, что глобальный рынок дизельного горючего будет оставаться дефицитным в течение значительной части 2027 года, несмотря на ожидаемое постепенное возобновление загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).