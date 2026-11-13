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Світові запаси нафти вперше з початку війни в Ірані перевищили попит: що відбувається на ринку

нафта
Запаси нафти у світі перевищили попит / Depositphotos

Світові запаси нафти вперше від початку війни в Ірані почали зростати швидше, ніж попит. У жовтні вони збільшилися на 52 млн барелів. Однією з причин стало відновлення експорту з країн Перської затоки.

Як пише Dilo, про це йдеться у листопадовому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Нафти на ринку стає більше

У жовтні світові поставки нафти зросли на 2,3 млн барелів на добу – до 105,4 млн барелів на добу. Це дозволило скоротити втрати видобутку, спричинені війною. Якщо із березня до вересня вони в середньому становили 8 млн барелів на добу, то тепер скоротилися до 2,9 млн.

Експорт нафти з країн Перської затоки, за винятком Оману, у жовтні сягнув 18,4 млн барелів на добу. Це на 26% менше за довоєнний рівень. Водночас постачання сирої нафти відновилося до 15 млн барелів на добу, або 82% від показника до початку війни.

На тлі збільшення пропозиції ціна на нафту Північного моря впала з $136 за барель 8 жовтня приблизно до $93. Це більш ніж на 30% нижче пікового значення, хоча ціна все ще на $22 перевищує довоєнний рівень.

Попит і дефіцит дизелю

Високі ціни на пальне та перебої з постачанням нафтопродуктів і скрапленого газу стримують споживання. За прогнозом МЕА, у четвертому кварталі 2026 року світовий попит скоротиться на 2,7 млн барелів на добу в річному вимірі.

У 2027 році ситуація має змінитися: агентство очікує зростання попиту на 2 млн барелів на добу. Основним джерелом приросту стануть нафтохімічні підприємства.

Водночас найбільшою проблемою залишається дефіцит нафтопродуктів, особливо дизельного пального. Його постачання скорочується через атаки на російські НПЗ та перебої на Близькому Сході.

Проте прискорене вивільнення екстрених запасів дизельного палива МЕА протягом наступних місяців забезпечить критично важливе подолання дефіциту поставок, поки не відновляться світова система нафтопереробки та обсяги виробництва продукції.

Нагадаємо, у жовтневому звіті МЕА зазначалося, що глобальний ринок дизельного пального залишатиметься дефіцитним протягом значної частини 2027 року, попри очікуване поступове відновлення завантаження нафтопереробних заводів (НПЗ).

Автор:
Тетяна Ковальчук

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